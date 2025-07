“Trae amiguitas”, Dayro Moreno fue echado al agua por una famosa actriz de las que no hacen telenovelas

Dayro Moreno terminó expuesto por una famosa actriz (de las que no hace telenovelas) y creadora de contenido, Sara Blonde, que lo referenció como uno de los famosos que la han buscado para algún tipo de plan y allí salió a relucir el futbolista.

El máximo goleador colombiano de todos los tiempos siempre ha tenido fama de díscolo, algo que fue reforzado por la mujer en medio de una entrevista en el espacio ’40 grados, podcast’ en donde lo mencionó.

Pese a que el contenido fue grabado hace poco más de un año, en enero de 2024, recién ahora ha comenzado a hacer eco en el ámbito del fútbol, ya que algunas cuentas enfocadas al balompié han compartido un corto de la entrevista, reseñando: “Expusieron a Dayro Moreno”.

Dayro Moreno expuesto

En dicho fragmento, a la mujer le cuestionaron por algún deportista que la hubiera buscado y allí ella referenció a “Dayro Moreno. Me dijo: ‘Ven a mi finca y trae amiguitas’ y yo: ‘Tengo novio’. Entonces ahí sí no. Yo le dije que iba, pero con mi novio. Ahí sí no le servía, entonces ya no sabe uno para qué era”.

Añadiendo que “Siempre escriben para eso, la verdad”. Sentenciando que después de saber que ella no les guarda el secreto, “Ya nadie me va a escribir porque saben que los sapeo”.

Además de Dayro Moreno, Sara Blonde refirió otras personalidades como cantantes y actores que le han lanzado invitaciones, además de otras cuestiones sobre su trabajo.