“Lucho despierta”, Carlos Antonio Vélez le imploró a Luis Díaz que se sacuda de su entorno

Carlos Antonio Vélez le hizo un llamado de atención a Luis Díaz, por todo lo que está generando su nombre en los últimos días en Europa, entre el episodio Diogo Jota y las versiones acerca de su contacto con otros equipos para salir de Liverpool, equipo con el que tiene contrato, y le pidió que le ponga límites a su entorno.

PUBLICIDAD

Todo esto se da en medio de las múltiples críticas que ha recibido el jugador por no asistir al funeral de su compañero y amigo, Diogo Jota, que recientemente falleció en un accidente de auto junto a su hermano André. Más allá de su no asistencia, los reproches recayeron al atacante por haber estado en actividades con algunos influenciadores en el momento del luto.

Vea acá: “En las próximas horas”, Millonarios apuntaría a jugador que fue campeón con Nacional como su nuevo refuerzo

Además, se viene hablando de un cambio de equipo para el jugador colombiano que ya tendría un acuerdo verbal con otro grande de Europa como lo es Bayern Múnich de Alemania, además de vinculaciones con Barcelona de España, en donde dicen que no puso ningún tipo de condiciones para ir.

Al respecto de todo esto, Carlos Antonio Vélez se refirió en una publicación en la que comentó: “Lucho despierta… tu entorno está acabando con lo que lograste a pulso en una cancha”.

Además, en su programa matutino, charló al respecto, señalando: “Créanme que me da fastidio hablar de ese tema. Algo no está bien ahí. No puede ser que se conjuguen tantas cosas (…) a mí no me gusta lo que está pasando con su entorno. No solo es este esperpento, sino que aseguran que ya arregló con Bayern Múnich, pero tiene contrato firmado con Liverpool”.

“El entorno está haciendo que el mundo vea que Lucho está haciendo negocios con otros, teniendo un contrato firmado, en una falta total de seriedad, responsabilidad y profesionalismo. El entorno le está haciendo un daño terrible a la imagen de él (…) Lucho, di algo. El entorno te está pudriendo, te está debilitando”, le decantó al jugador.

PUBLICIDAD

“Y todavía ese entorno, te llevó a una fiesta parroquial y permitió que sacaran ese montón de imágenes el mismo día que enterraban a un compañero. Es todo junto y es claro que él está sometido, a él lo absorbe un grupo que incluye familiares, figuretes, borrachitos que salen a decir cosas, usando mal la imagen del deportista. Culpa tiene también Luis Díaz por no ponerles límite”, señaló.

Dejando claro que “A él lo amaban en Liverpool, pero ahora está el ambiente de que este episodio, lo que acaba de pasar con Diogo Jota, no tiene presentación”.

“Yo tengo un profundo respeto por el fútbol de Lucho y su carrera, pero cuando sale de la cancha y empiezan a opinar todos sus cercanos, es terrible eso. Es de pésima presentación”, finalizó.

Un llamado de Carlos Antonio Vélez a Luis Díaz para que abra los ojos y maneje un poco mejor sus maneras de actuar para que fuera del campo sea tan brillante como en el terreno de juego, señalando que su entorno es el que lo tiene mal manejado.