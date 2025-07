Jugador se fue de Millonarios pidiéndole disculpas a los hinchas por sus declaraciones

Millonarios ha estado muy activo en el mercado de fichajes últimamente. El equipo ha decidido apostar fuerte por varios futbolistas que interesan al técnico David González y que, además, se ajustan al presupuesto del club. Esto ha facilitado las negociaciones con los representantes de muchos jugadores, la mayoría colombianos, con el objetivo de reemplazar a quienes se han ido del equipo.

PUBLICIDAD

Edwin Mosquera, el extremo del Atlanta United, ha estado fuertemente vinculado con un posible regreso a Colombia. A pesar de tener un contrato vigente con el equipo de la MLS, Mosquera ha expresado en varias ocasiones su deseo de volver al país, buscando más tiempo de juego y estabilidad personal, cosa que llo tendría a solo un anuncio oficial de ser nuevo futbolista de la escuadra capitalina.

Justamente este sería el reemplazo de una de las salidas más sonadas de la institución, el extremo colombiano Jhon Emerson Córdoba, quien había sido comprado por el equipo bogotano recientemente al Malacateco de Guatemala para poder venderlo a un costo mayor teniendo en cuenta el interés de algunos equipos del exterior. Justamente Instituto de Argentina fue el encargado de cerrar el negocio con Millonarios para poder adquirir los derechos del futbolista a través de una cesión.

En medio de su salida, el jugador tuvo el gesto de despedirse de Millos en sus redes sociales con un sentido mensaje, donde destacó la disculpa con los hinchas por unas infortunadas declaraciones sobre su inconformidad en el equipo:

“Hoy me toca despedirme de este club que me abrió las puertas y me permitió crecer como futbolista y como persona. Fueron meses de esfuerzo, aprendizajes, alegrías y también momentos difíciles que me hicieron más fuerte. Gracias al cuerpo técnico por confiar en mí, y a los directivos por su apoyo. Pero sobre todo, gracias a la hinchada, que siempre alentó con el corazón, en las buenas y en las malas. Ustedes son el alma de este club.

Me voy con gratitud, llevando en mí todo lo vivido y con la ilusión de seguir cumpliendo sueños. También pido disculpas si por ahí se malinterpretó lo que dije a los medios, no estaba cómodo por todos los comentarios y otras cosas que prefiero no hablarlas por acá un abrazo y fue un lindo viaje“.