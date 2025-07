América de Cali anunció un refuerzo para su defensa, pero a la hinchada no le gustó ‘ni cinco’

América de Cali continúa moviéndose en el mercado de fichajes con miras al segundo semestre de la Liga BetPlay 2025 y su participación en la Copa Sudamericana, y este miércoles oficializó la llegada de Manuel Caicedo, nuevo refuerzo que se vestirá de escarlata.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Dimayor ya confirmó cuándo inicia la Liga Betplay-II; hay preocupación en los hinchas de Santa Fe

El futbolista, proveniente del Internacional de Palmira, es un defensor central que se ha destacado por su potencia física, seguridad en el juego aéreo y buen control dentro del área. A sus 23 años, Caicedo se suma al equipo dirigido por Diego Gabriel Raimondi con el objetivo de aportar solidez defensiva en una etapa clave del semestre, donde el club busca consolidar una nómina competitiva para pelear por el título local y avanzar en el torneo continental.

Aunque América ha sumado varios refuerzos en las últimas semanas, la hinchada ha expresado preocupación en redes sociales, señalando que muchos de los nombres anunciados no tienen el recorrido ni el peso suficiente para suplir la salida de figuras importantes del plantel.

Con la llegada de Caicedo, los ‘Diablos Rojos’ siguen reforzándose para un semestre exigente, donde el objetivo no solo es recuperar el protagonismo en la Liga BetPlay, sino también hacer historia en el plano internacional.

¿Qué pasará con el Barón Rojo en el Pascual Guerrero?

La sanción impuesta a la barra brava del América de Cali, Barón Rojo Sur, inicialmente se estableció por seis meses, luego de los disturbios e invasión de campo durante la final de la Copa BetPlay en 2024. Esto hacía pensar que en el segundo semestre de 2025 podrían regresar al estadio Pascual Guerrero.

No obstante, su regreso todavía no está confirmado, ya que la Alcaldía de Cali aún no ha autorizado su retorno. Según informó el medio América En La Red, está pendiente una reunión clave que definirá si se levanta o no la sanción.