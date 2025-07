Vélez le dio palo a Millonarios y Nacional porque se estarían peleando regular fichaje

En medio de un proceso de reestructuración profunda, Millonarios ha confirmado la salida de varias piezas clave de su plantel. Jader Valencia, Jhon Emerson Córdoba, Radamel Falcao y Daniel Cataño no continuarán en el equipo, lo que ha llevado al club a acelerar la búsqueda de nuevos refuerzos para afrontar el segundo semestre del año. A estas salidas se podrían sumar al menos tres o cuatro nombres más, lo que anticipa una renovación considerable en la nómina.

Sin embargo, en el frente ofensivo parece haber un rayo de esperanza. El club capitalino habría entrado con fuerza en la disputa por el extremo Edwin Mosquera, actualmente en el Atlanta United. Aunque el jugador ya tenía una oferta formal de Atlético Nacional, todo indica que esta podría ser rechazada debido a que Millonarios presentó una propuesta más sólida, tanto en lo deportivo como en lo económico.

Pese al interés de los embajadores, el posible fichaje no ha estado exento de críticas. El periodista Carlos Antonio Vélez compartió algunas estadísticas del jugador —entre ellas, que solo ha disputado 17 minutos en promedio, marcado un gol y no registra asistencias y manifestó abiertamente su desacuerdo con esta posible incorporación. Incluso, cuestionó duramente tanto a Millonarios como a Nacional por considerar a un futbolista con tan poca actividad reciente, sugiriendo que no está a la altura de las exigencias de equipos grandes del fútbol colombiano.

Aún está por verse si Mosquera finalmente se vestirá de azul, pero lo cierto es que su llegada no pasará desapercibida, ya sea por la expectativa que genera o por las dudas que ha despertado.