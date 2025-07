¿Se solucionarán los problemas de asistencia? América podría volver a recibir al Barón Rojo en el Pascual

América de Cali viene de un semestre complicado, en el que los resultados no le permitieron consolidarse en la final tras los cuadrangulares y además la contratación de Juanfer Quintero, sumado a la asistencia que esperaban en el Pascual dejaron mucho que desear. El problema de la asistencia podría tener solución debido a que la sanción sobre el Barón Rojo podría terminar.

La sanción impuesta a la barra brava del América de Cali, Barón Rojo Sur, inicialmente se estableció por seis meses, luego de los disturbios e invasión de campo durante la final de la Copa BetPlay en 2024. Esto hacía pensar que en el segundo semestre de 2025 podrían regresar al estadio Pascual Guerrero.

No obstante, su regreso todavía no está confirmado, ya que la Alcaldía de Cali aún no ha autorizado su retorno. Según informó el medio América En La Red, está pendiente una reunión clave que definirá si se levanta o no la sanción.

“La Comisión aún debe reunirse para decidir si la tribuna Sur del estadio Pascual Guerrero seguirá siendo un espacio destinado para familias o si volverá a abrirse al público en general durante este semestre”, señaló el medio.

¿Cuándo inicia el segundo semestre de la Liga BetPlay?

La Liga BetPlay del segundo semestre de 2025 está a la vuelta de la esquina, con su inicio programado para el viernes 11 de julio y la primera fecha extendiéndose hasta el domingo 13 del mismo mes. La Dimayor ha manifestado su intención de anunciar la programación detallada de esta jornada inaugural en el transcurso de esta semana.