“Me duele en el alma”, Lucho Díaz se mostró devastado por la muerte de Diogo Jota

El fútbol colombiano, en cabeza de Luis Díaz, no fue ajeno al fallecimiento de Diego Jota, jugador que compartió plantilla con guajiro en Liverpool, y que en un accidente de tránsito en España perdió la vida junto a su hermano André.

PUBLICIDAD

La muerte de estos dos jugadores ha generado gran impacto en el fútbol mundial y en Colombia no ha sido la excepción.

Vea acá: El último gol de Diego Jota fue una joya y tuvo asistencia de lujo de Luis Díaz en partido clave

Como compañero de equipo y amigo, Luis Díaz se mostró devastado por la partida de Jota, del que recordó el gesto que tuvo al dedicar una celebración cuando su padre, Mané Díaz, estuvo secuestrado.

“No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André 🕊️🕊️”, fue el mensaje de Luis Díaz.

Consternación en todo el mundo del fútbol por el fallecimiento de Diogo Jota y su hermano André, que generan tristeza en todo el mundo y el esperado mensaje de Luis Díaz ya llegó.