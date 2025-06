“Serpa es un ignorante”: Iván Mejía arremetió contra Millonarios por los refuerzos que planean para el segundo semestre

El reconocido periodista deportivo Iván Mejía Álvarez ha lanzado una dura arremetida contra la directiva de Millonarios por la gestión de fichajes de cara al segundo semestre de la Liga BetPlay. A través de sus redes sociales, Mejía expresó su profunda preocupación por el sistema de contrataciones que, según él, maneja el equipo ‘embajador’, así como por las recientes salidas de jugadores que debilitan la plantilla dirigida por David González.

La indignación de Mejía se hizo pública tras conocerse que el club no tiene ningún fichaje en la mira hasta el momento. Con su característico estilo incisivo, el periodista no dudó en criticar directamente a los directivos: “llegarán los desechos gratis de equipos chicos. Serpa es un ignorante, Camachito un vividor y el gatico es eso, un gatico sin plata y poder. Demasiada hinchada en manos de un trío nefasto”. Estas palabras reflejan el descontento de un sector de la opinión pública y de la propia hinchada con las decisiones administrativas que, a su juicio, comprometen el futuro deportivo del equipo capitalino.

¿Qué pasó con Álvaro Montero en Millonarios?

La situación del arquero de Millonarios, Álvaro Montero, sigue generando incertidumbre en el mercado de fichajes. Este viernes 27 de junio, el periodista Londoño reveló que el club ‘embajador’ solo ha recibido una oferta de Argentina por Montero, la cual fue calificada como “impresentable”. Según la información, la propuesta incluía una cifra irrisoria por un préstamo y una opción de compra muy por debajo del valor real del jugador.

Para Millonarios, que recientemente renovó el contrato de Montero por tres años, esta oferta no es aceptable, y el club no permitirá su salida por una cifra que no sea la adecuada. A pesar del deseo de Montero de jugar en el exterior, las condiciones actuales no satisfacen las expectativas del equipo capitalino. No obstante, el periodista Julián Capera de ESPN, reconocido por su conocimiento en traspasos y su cercanía con Millonarios, señaló que desde Vélez Sarsfield surgió una posibilidad, condicionada a la eventual salida de su arquero Randall Rodríguez, lo que podría abrir una nueva ventana para el futuro del guardameta colombiano.