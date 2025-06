“Aplica a todos”, Carlos Antonio Vélez le respondió a Lorelei Tarón, esposa de Radamel Falcao

Luego de las palabras de Lorelei Tarón, esposa del jugador de Millonarios Radamel Falcao García, a Carlos Antonio Vélez, el periodista le respondió, comprendiendo el reproche, aclarando puntos, pero de paso le dejó saber que ese mismo mensaje aplica también para el futbolista.

Todo se desprendió luego de que el analista señalara que era un mal ejemplo para los niños las palabras de Falcao, que se despachó contra el arbitraje colombiano, luego de quedar eliminado a manos de Santa Fe en los cuadrangulares.

Ese cuestionamiento no le gustó a la argentina que dejó un mensaje dedicado a Vélez, pero este, por la misma vía de las redes, le respondió.

Respuesta de Carlos Antonio Vélez a esposa de Falcao

“Mi más profundo respeto hacia @FALCAO y su familia. Mis observaciones y comentarios no son ni serán personales y menos para con un deportista al que admiro y respeto… pero si debo decirle a su distinguida esposa que tiene toda la razón cuando dice “hay familias que escuchan, hijos que preguntan, esposas, padres y madres que sienten”… Como también cuando refiere a “la dignidad con la que uno habla de otros”. Claro que esas sabias reflexiones, y me obliga a remarcarlo, valen para todas las personas incluidos los árbitros a los que se refirió Radamel de manera fuerte e injusta para disculpar una derrota deportiva. Y no crea… somos muchos los que también hemos caminado nuestras carreras con valentía. Nos hemos caído y nos hemos levantado. El que este esté libre de pecado que tire la primera piedra! Mis respetos con la admiración de siempre!”, señaló el periodista.

Carta de Lorelei Tarón a Carlos Antonio Vélez

“Con respeto, Sr. Vélez: Entiendo que como periodista deportivo tiene el rol de opinar, analizar y cuestionar, Pero muchas veces esas opiniones dejan de ser análisis y se convierten en juicios que hieren profundamente.

El fútbol no se juega solo con los pies. También se juega con la mente, y se vive con el alma. Y sus palabras no se las lleva el viento.

Detrás de cada jugador hay familias que escuchan. Hay hijos que preguntan. Hay esposas, padres y madres que sienten.

Y aunque se diga que “deben estar acostumbrados” o que “es parte de ser famoso no, no deja de doler. Porque cuando se hiere con palabras, claro que importa.

Y aunque a usted no le importe porque quizá lo ve como parte de su oficio-, hay algo que si debería importar: la dignidad con la que uno habla de otros.

Mi esposo ha caminado esta carrera con valentía Ha caído, se ha levantado. Y ha luchado en silencio”.