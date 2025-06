Jugador de Millonarios saldría cedido a otro equipo de la Liga BetPlay: No se presentó a entrenamientos

Uno de los equipos que mejor presente está teniendo en el Fútbol Profesional Colombiano ha sido Millonarios, mismo que está a solo un empate de entrar a la gran final tras un muy buen semestre. Y es que, sin duda, una de las cosas más trascendentales del equipo en los últimos meses fue el cambio de cuerpo técnico luego de mantener a Alberto Gamero por casi 5 años, pero que, para su tristeza, el proceso quedó en malos términos teniendo en cuenta los más recientes fracasos, donde vieron a sus máximos rivales disputando finales y perdieron la paciencia de los hinchas sobre este cuerpo técnico.

PUBLICIDAD

Con la llegada del antioqueño González, muchos especularon sobre un cambio inmediato en el equipo y su mentalidad, cosa que no puedo comenzar peor, ya que esta gestión arrancó bastante floja, el cuerpo técnico pudo encontrarle el derecho al plantel que comenzó a responder a mitad de campeonato, a tal punto que el embajador terminó ganado la ventaja deportiva y ha tenido unos cuadrangulares de ensueño, venciendo incluso a Atlético Nacional en Medellín y teniendo todo bastante encaminado para poder jugarse la estrella contra el Deportivo Independiente Medellín, teniendo el juego de la última jornada como local en el clásico de la ciudad.

A pesar de que el campeonato aún no ha terminado por los embajadores, ya se comienza a planear el segundo semestre, en especial con respecto al tema de fichajes y salidas, donde no han sido los que más destacan por sus contrataciones, pero que mayormente es un club que ficha bastante. A pesar de esto, ha habido jugadores que no han contado con suficientes oportunidades, como es el caso del joven volante Juan José Ramírez, quien lleva cedido en el Real Cartagena desde principios del 2025, pero que ya habría decidido dejar este club para partir a Llaneros y poder disputar minutos en primera división.

Como informó el periodista Julián Capera, el jugador no podría retornar a millonarios, pero esta operación podría darse siempre y cuando el equipo del Meta compense a los cartageneros, el jugador quiera y el dueño de sus derechos, es decir, los capitalinos, aprueben el movimiento.