“Ciego, sordo, mudo”, ‘Bolillo’ Gómez se calentó en la rueda de prensa y se puso modo Shakira

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez se puso modo Shakira, “Ciego, sordo, mudo”, para responder a una pregunta que no lo terminó de convencer en la rueda de prensa, después de su debut en la Copa de Oro 2025.

El entrenador colombiano dejó un par de frases que hicieron eco, luego de igualar sin goles ante Curazao en el arranque del grupo B en el que, también, Canadá goleó 6-0 a Honduras y se perfila como el favorito de la zona.

Entre los medios quedó una sensación de disgustó al no lograr ganar ante uno de los rivales que pensaban sería más factibles en busca de una posible clasificación. Allí, el ‘Bolillo’ fue cuestionado sobre i el equipo está avanzando y qué veía en Elvin Alvarado para ser titular, algo que no le cuadró mucho: “Esa explicación no te la voy a dar”, dejó claro de entrada.

Agregando: “Lo otro, yo no soy mentiroso en lo que veo. Veo que el equipo está avanzando y haciendo cosas importantes. En el fútbol todo el mundo ve las cosas muy distintas. Nosotros estamos en la interna del equipo y sabemos qué estamos haciendo, qué interpretan y cómo controlar esta clase de rivales que están de moda”.

Además, soltó la frase modo Shakira, para decir que: “Soy ciego, sordo y mudo ante la afición. No me puedo poner a oír la afición porque me hacen equivocar”.

“La afición no piensa sino en el equipo de El Salvador, nosotros también debemos pensar en controlar el contrario”, añadió.

Certero con la propia afición de El Salvador, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez dejó claro que él hace de oídos sordos ante los pedidos de la afición en esta Copa de Oro.