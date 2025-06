César Augusto Londoño eligió entre Carlos Antonio Vélez e Iván Mejía y dejó a uno por el piso

César Augusto Londoño pasó por el programa de entrevistas de la española Eva Rey en donde, entre otras, lo pusieron a elegir entre Carlos Antonio Vélez o Iván Mejía y él no tuvo dudas. A uno le echó flores y al otro, vainazos.

Al ser preguntado por esto, no dudó y señaló: “Carlos Antonio Vélez, lejísimos. Es un príncipe, además es buen tipo. Un gran periodista, un señor estudioso y un teso”.

Luego procedió a contar una historia respecto a Iván Mejía y cómo él le dio la mano: “En el año 85, me llama Javier Giraldo Neira, que fue la persona que me dio la oportunidad en el periodismo, me dice ‘tengo un amigo que lleva 4 años sin cobrar porque lo echaron de RCN y contigo, porque piensa distinto, pueden hacer una buena dupla’. Era Iván Mejía, yo era director nacional de deportes de Todelar y lo contraté”.

Sin embargo, “Trabajamos juntos un año largo y después me quiso sacar de la emisora, hablaba con Bernardo Tobón de la Roche para que me echara, pero él me lo decía”.

“Caracol me vuelve a llamar y don Bernardo me preguntó a quién dejar y yo le dije a Iván Mejía que lo necesita. En el último programa, me llama, con unos vinos en la cabeza ‘eres el mejor tipo del mundo’. Al otro día asume el control del programa y comienza a rajar de mí”, señaló.

No es un secreto que entre César Augusto Londoño e Iván Mejía Álvarez no hay buena relación, pero ahora uno de ellos contó detalles inéditos de los años que tienen con esta situación y eso que luego de esto trabajaron por mucho tiempo en Caracol Radio.