Lorelei Tarón, esposa de Falcao, le hizo oración antes de la victoria de Millonarios contra Nacional

Radamel Falcao García vivió una noche mágica el pasado lunes 16 de junio, luego de marcarle a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot y darle la victoria a Millonarios, gol que los acerca aún más a la anhelada estrella diecisiete. Previo a este encuentre deportivo, la esposa del ‘tigre’ hizo una oración bastante motivacional que se cree lo pudo impulsar.

Colombia está a pocas semanas de conocer al campeón de la Liga BetPlay 2025 - 1, torneo que ya tiene a un finalista, el Independiente Medellín, que se quedó con el cupo del Grupo A; onceno paisa que está esperando ansioso a su rival, que saldría del ‘cotejo’ entre ‘Millos’ y Santa Fe, que se dará el próximo jueves 19 de junio, siendo los ‘azules’ los que tienen más posibilidades debido a la ventaja deportiva del punto invisible.

Millonarios vs Nacional Falcao - Juan Jose Arias (Millonarios Oficial)

Horas antes de que ‘Rada’ le diera esta alegría a la hinchada embajadora, su alma gemela y madre de sus 5 hijos, Lorelei Tarón hizo una publicación llena de fe, para pedirle a su Dios por nuevas bendiciones: “Declaro lo siguiente acerca del señor: Solo él es mi refugio, mi lugar seguro; él es mi Dios y en él confío”.

Falcao también habló una vez terminado el partido contra los ‘verdes’, y habló del buen momento que vive y le agradeció a su Dios: “Poco a poco me voy sintiendo mejor y lo importante de esto es que se aporta desde los goles y ayudado para los tres puntos. Estoy muy contento y agradecido con mis compañeros que me han ayudado. Quiero dedicarle esto a mi familia y a Dios. (...) Nacional salió a buscar el empate y en varias ocasiones quedaron mal parados y nosotros tuvimos varias contras que lastimosamente no pudimos definir; hay que jugar al límite con los centrales y es algo que me preocupo por hacer."

¿Cómo se llaman los hijos de Falcao García?

Previo a retornar a su amada Colombia, la vida de ‘Rada’ no tuvo un destino fijo, ya que su talento lo llevó a brillar en Argentina y varios países del viejo continente, territorio en el que ha estado acompañado de la mujer con la que se juró amor eterno en diciembre de 2007.River Plate, Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Chelsea, Manchester, Galatasaray y Rayo Vallecano, fueron los clubes que tuvieron la dicha de tener en sus filas al samario, equipos que lo llevaron a cambiar continuamente de casa y por ende sus hijos tienen distintas nacionalidades. Las mayores, Dominique y Annete, son monaguescas; Desirée nació en Inglaterra y Jedediah en Turquía. Por su parte, la última hija de la pareja tuvo su primer respiro en tierras españolas.