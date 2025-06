Detenido el atacante del bus de Millonarios cuando llegaba al estadio Atanasio Girardot en Medellín

Millonarios vs Nacional - bus Millonarios atacado en Medellin

El bus de Millonarios fue atacado llegando al estadio Atanasio Girardot, antes de su partido ante Atlético Nacional y la persona que ocasionó está agresión fue capturada por las autoridades, de acuerdo con lo que anunció Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad de Medellín.

En la noche de este lunes, se miden Verdolagas y Embajadores en el duelo que cierra la quinta jornada de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano.

Lamentablemente, en el previo a este duelo se dio otro hecho de intolerancia y violencia en nuestro país. Varios periodistas confirmaron el ataque a piedra al bus que transportaba al cuadro visitante.

“Otra vez atacado el bus de @MillosFCoficial llegando al Atanasio No hay heridos afortunadamente”, señaló el periodista Alexis Rodríguez, el primero en hacer eco de esta situación que luego replicaron otros comunicadores y medios.

Según se pudo conocer, “dando la vuelta para ya llegar al estadio, se mandan unas barras con extinguidores totalmente negros, lo echan enfrente del bus para que el bus frene porque se queda sin visual y ahí tiraron las piedras”.

Federico Gutiérrez anunció detención de atacante a bus de Millonarios

“Quien atacó el bus de Millonarios cuando entraba al estadio, fue detenido y será judicializado. No más violentos. Ese no puede ser considerado como hincha. Dañan la fiesta del fútbol. No hay jugadores heridos”, señaló el mandatario.

Por ahora no se han dado más datos acerca de la identidad del vándalo que atacó el bus de Millonarios previo al partido contra Atlético Nacional.