Andrés Llinás reafirmó su intención de jugar algún día en Independiente Medellín

Andrés Llinás volvió a dejar clara su intención de en algún momento tener la posibilidad de jugar en Deportivo Independiente Medellín, algo que había sentenciado en una entrevista y que volvió a reafirmar en pleno estadio Atanasio Girardot.

Fue luego de la victoria de su equipo, Millonarios, ante Atlético Nacional en la quinta jornada de los cuadrangulares, que llegaron las palabras del defensor.

La victoria 1-0, con gol de Radamel Falcao García, sirvió para que en la zona mixta le cuestionaran sobre esa declaración que había entregado hace unos meses y él dejó en firme sus intenciones.

“El día que Millonarios no me quiera y me toque jugar en otro equipo, a Medellín siempre lo he respetado mucho. La hinchada es grande, que acompaña, muy fiel y uno se identifica porque es muy parecida a la de Millonarios que no le importa mucho el resultado”, señaló el jugador.

Muchos tienen un segundo amor y Andrés Llinás dejó muy claro, una vez más, que luego de Millonarios, el gusto de él está enfocado a Deportivo Independiente Medellín.