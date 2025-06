Iván Mejía dejó mal parado al ‘Tino’ Asprilla por llamar idiotas a los que piden la no convocatoria de Jhon Jader Durán

Uno de los jugadores más polémicos de nuestro país en el tiempo reciente es el delantero del Al Nassr, Jhon Jader Durán. El habilidoso goleador se metió en el centro de la crítica luego de decidir dejar la élite del fútbol por el dinero de Arabia, donde no ha podido encontrar su mejor versión, cosa que ha afectado su rendimiento con la Selección Colombia.

Ante esto, muchas personas han pedido que no se le vuelva a convocar por su presunta falta de compromiso, además de muestras de sobradez en las ruedas de prensa y espacios con la gente, parte de su personalidad que choca con los ideales de muchos aficionados.

Ante esto, el exjugador de la tricolor, Faustino Asprilla, se despachó en una entrevista concedida para el periódico El Tiempo, donde le preguntaron su opinión sobre las personas que hacían ese pedido de omisión al jugador, cosa que pareció molestarle al ‘Tino’:

“Son unos idiotas. Los que digan eso son unos idiotas. ¿Por qué no se le puede dar una oportunidad al muchacho? Antes del Mundial del 94, yo lo viví. Me ganaba una fortuna, no igual a la de Durán, pero era mucha plata, ganaba plata por montones. Estaba entre los tres mejores jugadores del mundo. Y vine a la Selección Colombia a jugar unas eliminatorias por primera vez, siendo el hijo mimado del Parma, y porque jugué dos partidos malos, porque no hice gol, me sacaron del equipo titular… Yo me fui y hablé con Maturana (Francisco, el técnico) y ‘Bolillo’ (en ese momento, el asistente) y les dije: “Yo no vengo a ser suplente de nadie”. Yo no peleé con nadie, dialogué con ellos. Y también les dije. ‘No estoy de acuerdo con que me dejen afuera’“.

A pesar de que su comentario fue solo en las primeras frases, fue suficiente para que periodistas reaccionaran de manera negativa, entre ellos, Iván Mejía, quien usó sus redes para dejar en evidencia la falta de respeto por parte del exjugador con las personas que piensan diferente a él: “Encantadora manera de respetar a los que piensan diferente. Respeto a la opinión ajena”.