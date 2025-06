Compañero de Radamel Falcao en Millonarios reveló que el ‘Tigre’ no quiso que lo metieran al grupo de WhatsApp

Millonarios se ha convertido en uno de los equipos más destacados del Fútbol Profesional Colombiano, especialmente en estas fases finales. Aunque aún no han asegurado el liderato de su grupo, ya que comparten los mismos puntos con Independiente Santa Fe y son acechados por Atlético Nacional y Once Caldas, se perfilan como los principales candidatos para llegar a la gran final. Su posición se ve fortalecida por el “punto invisible”, una ventaja que depende únicamente de sus propios resultados.

A pesar de su posición favorable, algunos no confían plenamente en el equipo de David González. Esto se debe a los malos momentos que han experimentado en la cancha, lo que les ha impedido distanciarse de sus perseguidores. Además, estas falencias han dejado en evidencia el bajo rendimiento y los errores cruciales de varios jugadores, afectando directamente las aspiraciones del club.

Varios jugadores de Millonarios han sido señalados por su bajo rendimiento. Iván Arboleda, por ejemplo, tuvo malas salidas desde el arco en el partido contra Once Caldas. Néyser Villarreal, cuya salida del equipo ya es un hecho, ha sido el centro de las críticas por sus pobres actuaciones y sus errores frente al arco. Otros casos menos sonados incluyen a Juan Carlos Pereira y sus expulsiones, y a Juan Pablo Vargas, quien no ha logrado recuperar su mejor forma tras varias semanas lesionado.

Un caso completamente opuesto han vivido jugadores como Nicolás Arévalo, Jorge Arias, Andrés Llinás, Daniel Ruiz, Daniel Cataño o Radamel Falcao, quienes se han afianzado como piezas fundamentales para el funcionamiento del equipo de David González. De hecho, Cataño hizo uso de su buen presente para dar una entrevista a Win Sports, donde reveló algo de la intimidad del equipo.

Y es que cuando fue consultado por su relación con Falcao, el jugador reveló hasta cómo lo tenía guardado en WhatsApp, pero dio a conocer que el tigre no quiso entrar a un grupo: “Nosotros le dijimos que lo íbamos a meter a un grupo que tenemos, pero no quiso, que porque nosotros jodíamos mucho, el grupo se llama ‘Mis Hermanos’. El tigre no quiso, lo invitamos y no quiso”.