“Los adefesios anteriores”, Carlos Antonio Vélez fue crítico con la Selección Colombia tras empatar en Argentina

Uno de los partidos más importantes de todo el año para la Selección Colombia fue el jugado el pasado 10 de junio en Buenos Aires ante la selección de Argentina. Teniendo en cuenta la mala racha del equipo en los últimos juegos y las críticas a varios jugadores y al entrenador por su manejo en los juegos, todos apostaban en contra de la tricolor, misma que logró sorprender jugando un muy buen partido, aunque con el final de siempre, la falta de jerarquía.

PUBLICIDAD

Y es que pese a ser superiores en el juego y a ir ganando en la mayor parte del juego, después de la expulsión de Enzo Fernández para los locales el plantel optó por echarse para atrás y regalar la pelota, lo que derivó en el empate y el grueso error que hoy manta todo el país, además de dejar ir tres puntos que significaban la clasificación a la copa del mundo de manera definitiva.

Tras el pitazo final, muchos personajes no tardaron en reaccionar, entre ellos, el infaltable Carlos Antonio Vélez, quien ha sido uno de los mayores detractores de la actual gestión, y que de nuevo manifestó su descontento, aunque con tintes de positivismo teniendo en cuenta el desarrollo de los 90 minutos:

“¡Casi se da el milagro! ¿Mejoró la selección? Si… Comparando con los adefesios anteriores, sin duda, pero fue una tarea incompleta. Hasta el Golazo de Diaz bloque alto con algunos presionando, Campaz y Lucho, James NO, por lo tanto, la tarea era incompleta y por su zona salía Argentina del intento de presión colombiano. Lucho por el medio solo un rato, lo mejor lo hizo por fuera. Después del gol el “cagazo”… nos metimos atrás dándole la pelota y el terreno a ellos… sin contraataque. El bloque bajo es para aprovechar el espacio q da el rival a la espalda… nada q ver. Solo destruir hasta el gol de ellos… un horror no marcar el saque de banda y con jugadores dándole la espalda a la pelota nos empataron.

Otra vez malos cambios… Era un partido para Marino y no para Román… si sale Castaño q juegue Rafael Carrascal, pero puso al otro Carrascal. Lorenzo no plantea ni replantea bien. Todo es a medias. Un partido que se pudo ganar ante una Argentina relajada. Terminamos empatándolo. Al final, después del gol de ellos, reaccionamos lo que demostró que pudimos haber jugado de tú a tú casi todo el partido. Mier demostró que es el arquero, Sánchez jugó un gran partido, y Lucho es el jugador diferencial que hoy por hoy tenemos, no hay ninguno mejor. De clasificar clasificamos y gracias a Dios hay más cupos… con 4, como en los anteriores mundiales, hoy estaríamos por fuera“.