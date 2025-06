“En Barranquilla la gente no alienta”, Néstor Lorenzo le pidió más apoyo a la afición de la Selección Colombia

Néstor Lorenzo dejó un mensaje contundente para la afición de la Selección Colombia, luego de la igualdad 1-1 ante Argentina y pidió que alienten tanto en las buenas como en las malas, porque eso en Barranquilla no se da.

En el renovado estadio Más Monumental de la ciudad de Buenos Aires, La Tricolor dejó escapar una buena opción de victoria ante un equipo con 10 hombres y al final, ninguno de los dos equipos quedó conforme con el resultado.

Luis Díaz y Thiago Almada fueron los autores de las anotaciones con al que la Albiceleste se mantiene sólida en la punta de la tabla de posiciones y en la que la Tricolor marcha en la sexta casilla con 22 unidades.

Lorenzo pide aliento al público de Colombia en Barranquilla

Al pedir que le dejara un mensaje a la afición colombiana, el entrenador señaló que: “Me hicieron hace runa publicidad en donde yo decía algo que me hubiera gustado decirlo de cualquier manera y es que estemos todos juntos. Que nos unamos, porque en Barranquilla (…) En Barranquilla, cuando pasan 20 minutos y no hiciste un gol, ya la gente se inquieta, no alienta. No digo que sea la gente de Barranquilla porque va gente de todo el país”.

“Todos los partidos que perdimos, jugando así como hoy, nos dejaron en una situación en la que todavía nos falta ganar un partido para clasificar, pero en el rendimiento, yo no lo considero justo. Uno no puede llorar, pero los dos peores partidos que jugaron fueron empates, ni siquiera perdimos”, agregó.

Para terminar sentenciando: “Lo que le puedo decir a la gente es que apoye al equipo, que lo aliente. El que alienta cuando gana 2-0, alienta cualquiera. Hay que alentar hasta cuando van perdiendo el equipo. Ese es el verdadero hincha”.

Colombia dejó escapar la victoria ante Argentina

El golazo de Luis Díaz y un par de atajadas magistrales de Kevin Mier, no fueron suficientes para lograr la épica de la Selección Colombia en la casa de Argentina, actual campeona del Mundo, que ya clasificada, y con un hombre menos, encontró la vía al empate en los minutos finales.

El renovado estadio Más Monumental de la ciudad de Buenos Aires volvió a ser testigo de una buena presentación de La Tricolor, nuevamente sin redondear el marcador, ahora por la jornada 16 de la Eliminatoria de la Conmebol Rumbo al Mundial de 2026, en donde igualó 1-1 y dejó escapar una nueva hazaña.

Colombia aplicó al orden

Desde la previa, Néstor Lorenzo dejó claras sus intenciones de ir a aguantar, apelar al orden y buscar sentenciar en una salida rápida, algo que surtió efecto en buena parte del juego, pero que no dio para más que la igualdad.

El entrenador renunció a tener un delantero centro, dejando esa función a Luis Díaz, con un Jaminton Campaz respaldando por izquierda, tres hombres de contención y James Rodríguez enlazando zonas. Incluso, sorprendió a todos al renunciar a Jhon Arias, jugador clave en muchos partidos.

En los primeros minutos, fue el jugador de Liverpool el que comenzó a anunciar, probando de media distancia, luego llegando a buscar un balón al corazón del área y también se sumó Déiver Machado con un disparo que se le fue desviado.

Lucho, luchó y silenció el Monumental

Sobre los 24 minutos de partido, fue Kevin Castaño el que robó la pelota en campo propio, descargó en Jaminton Campaz, que se la devolvió, y el jugador de River Plate filtró en profundidad a Luis Díaz que arrancó en campo propio para avanzar por su zona de confianza, la banda izquierda. Ante la llegada de la marca, se fue cruzando dentro del área hacia el centro, en medio de cuatro argentinos, que apenas lo vieron pasar, y luego definió con claridad a un rincón del arco de Emiliano Martínez.

Monumental golazo del guajiro que se vistió de Messi, con una jugada antológica que nos puso a soñar con una nueva hazaña en la tierra de los campeones del Mundo.

Control, apretar y Mier

Con el marcador en contra, Argentina adelantó sus líneas en busca del empate, se fue aproximando al área rival y allí respondió con categoría Kevin Mier en un par de oportunidades con grandes atajadas. Sin embargo, también dejó un balón pagando en el que la suerte lo acompañó con el remate posterior al palo.

Argentina con 10 y Colombia dejó ir el botín

Lo que parecía un respiro, la expulsión de Enzo Fernández a los 70 minutos, por una patada en toda la frente de Kevin Castaño, no se vio reflejado en el campo porque Colombia no supo demostrar esa superioridad numérica en el manejo del juego.

Pese a tener 10 hombres, Argentina siguió buscando el empate y hasta el final siguió insistiendo, sin embargo, no logró su cometido y La Tricolor selló una nueva hazaña en la tierra del campeón del mundo.

Algo que finalmente terminó encontrando sobre los 81 minutos, cuando Thiago Almada sacó un remate de media distancia, luego de que Jhon Lucumí dudó entre quedarse en el piso, por un golpe, o levantarse y en esas llegó la sentencia del empate.

Después de eso, Colombia intentó un poco más y en esta ocasión el palo nos dijo que no fue a nosotros con un cabezazo de Richard Ríos que devolvió el vertical.

Igualdad agridulce en Argentina que, con el triunfo previo 2-0 de Uruguay a Venezuela, deja al equipo dirigido por Néstor Lorenzo 22 puntos y con 4 unidades de ventaja sobre La Vinotinto en la tabla de posiciones, cuando quedan 6 de puntos en juego.

Próximos partidos de la Selección Colombia

Durante el mes de septiembre se disputarán las dos últimas jornadas (17 y 18) de la Eliminatoria de la Conmebol en donde el combinado patrio podrá consolidar su clasificación o condenarse al repechaje al medirse ante los dos equipos que lo siguen en la tabla de posiciones.

En estos encuentros, recibirá primero a Bolivia (8va con 17 puntos), el 9 de septiembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, y cerrará visitando a Venezuela (7ma con 18 puntos) el 14 del mismo mes.