Logística pidió sacar a periodista colombiano del estadio de River, previo al Argentina – Colombia

Un pequeño incidente llegó al punto que la logística del estadio de River Plate le pidiera que se retirara del escenario al periodista colombiano Fabio Poveda Ruiz, enviado especial de la emisora Blu Radio.

Todo se dio de cuenta de una gorra usada por el comunicador y que los administradores del escenario deportivo tomaron como una burla para el cuadro Millonario. Se trató de la gorra de los Medias Rojas de Boston que tiene una letra B en el frente y que asociaron a una burla por el descenso que tuvo el equipo de la Banda Cruzada.

De hecho, esta misma prenda ha ocasionado cargadas por parte de jugadores rivales en partidos ante River, como lo hizo en su momento Marcos Rojo.

Fue el medio Gol Caracol el que hizo eco de esta situación con una nota titulada: ‘Periodista de Colombia, sacado a ‘gorrazos’ de estadio de River antes de partido vs. Argentina’ y que el mismo Poveda compartió, señalando: “Todo está bien gracias a Dios. Jajajaja”.

Dentro de la información recogida, se señala que él mismo contó lo sucedido en el programa Blog Deportivo en donde comenzó contando que él es “seguidor del equipo de béisbol Medias Rojas de Boston” y “Yo estaba en la puerta del estadio desde bien temprano con la gorra de Boston y pasó alguien gritando, pero no pensé que fuera contra mí”.

Sin embargo, con el paso de los minutos, “Se me acercó gente de seguridad para decirme que me tenía que ir. Pregunté qué pasó y me dijeron: ‘Usted se está burlando de River porque trajo una gorra para recordarles a los socios de River que estuvieron en la B’”.

Allí, Fabio Poveda Ruiz optó por quitarse la prenda para evitar ser expulsado y se puso una capucha. “Afortunadamente, pude explicar porque acá no tenían ni idea que esa era una gorra de béisbol y que yo era un periodista colombiano”, añadió al respecto.

En sus redes, al ser reprochado por esta situación, él mismo aclaró que “Ni lo hice con intención y siento dañarte tu alegría porque a mí no me sacaron”.

Todo fue un malentendido por la gorra de los Medias Rojas de Boston que terminó ofendiendo a la gente de River Plate que lo tomó como una burla y Fabio Poveda Ruiz casi se retirado del estadio por esto, todo esto en el marco previo al duelo de Argentina ante Colombia por la fecha 116 de las Eliminatorias.