Estas son las cuentas que hace la Selección Colombia en caso de perder, empatar o ganar contra Argentina para ir al mundial

La Selección Colombia se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para los amantes del fútbol en nuestro país, todo por sus pésimas actuaciones en los últimos partidos, donde se ha evidenciado la peor faceta del equipo ante rivales que, en su mayoría, no habían representado mayor problema para nuestro país.

Sin duda, el hecho de tener que depender de otros resultados para poder asegurar el cupo en el mundial del 2026 ha generado una enorme molestia entre los seguidores de la tricolor, sobre todo por la forma que se han dejado escapar los puntos. Y es que desde la final de la Copa América, el equipo parece haber periodo por completo la personalidad y el rumbo, haciendo que el nivel futbolístico permanezca a la deriva de forma dramática.

Ahora, justo en este grave momento, los cafeteros deberán asumir uno de los juegos más difíciles de la eliminatoria ante Argentina en Buenos Aires, dejando consigo los siguientes panoramas:

¿Es grave que Colombia pierda contra Argentina?

El escenario más probable para el juego del martes 10 de junio en la noche es que la albiceleste se imponga categóricamente contra Colombia, ya no solo por el nivel actual, también por la jerarquía y cruces recientes. Por tal motivo, en caso de caer, no sería mucho más grave de lo que estamos ahora, en realidad, si Venezuela también cae ante Uruguay, permaneceríamos en la misma casilla a la espera de siguientes partidos mucho más accesibles.

¿Si Colombia gana, ya está en el mundial?

De forma virtual, podría decirse que sí, ya tendríamos cupo a la próxima cita mundialista, sin embargo, en caso de que Venezuela saque el resultado en Montevideo, nos haría falta una unidad para poder confirmar ese cupo, cosa que parecería no ser imposible.

¿El empate le sirve a la Selección Colombia?

Sí y no. En caso de empatar y de que Venezuela no gane, seguiríamos sextos con las mismas opciones de poder asegurar la clasificación en los siguientes partidos, sin embargo, en cuanto a lo mental no sería tan positivo teniendo en cuenta la ‘empatitis’ del equipo.