“Respondo a quien yo quiero”, DT de Tolima tuvo desobligante actitud con los periodistas

Ismael Rescalvo, entrenador de Deportes Tolima, dejó contrariado al sector de la prensa en la ciudad de Ibagué por su desobligante actitud con los asistentes a la rueda de prensa, luego del partido ante América de Cali.

Fue luego del duelo por la tercera jornada de los cuadrangulares, que Pijaos y Escarlatas igualaron 1-1, que se dio la situación que tiene molestos hasta a los propios aficionados.

En la conferencia de prensa, el entrenador español tuvo actitudes que poco gustaron. Primero, a una periodista le dijo que “Gonzalo Lencina me pidió el cambio porque estaba con problemas físicos al final del primer tiempo. ¿Tú crees que soy lo suficientemente torpe, conforme estaba el partido, para sacar un delantero?, ¿Sí o no?”.

Cuando le argumentaron no saber de eso, porque fue algo que justo se había dado en el partido y por eso preguntaba, le acotó: “Pues ya está, te estoy respondiendo: lo cambié porque el jugador me pidió el cambio, pero claro, como la gente no lo sabe, la gente habla. Vosotros, indagad primero para hacer preguntas y después no os comais estas respuestas. Pregunta afuera antes de venir, infórmate”.

La situación subió de tono cuando a otro de los asistentes le pidió identificarse como periodista porque parecía que preguntaba como hincha.

“¿Eres periodista?, a ver, tu carné. Quiero ver tu acreditación de periodista. Es que estás preguntando como un hincha. Yo respondo a quien yo quiero. Si me muestra que es periodista, sin reparo le respondo todas las preguntas que me quiera hacer”, señaló.

Molestos, así están los periodistas de Ibagué y los hinchas por las actitudes del técnico español Ismael Rescalvo.