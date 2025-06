La Selección Colombia volverá a la carga para intentar sacar los tres puntos en Argentina

La Selección Colombia se ha convertido en uno de los símbolos de unión más grandes de nuestro país desde hace ya varias décadas, ganándose el cariño de todos y siendo un motivo constante de orgullo o tristeza, aunque, por motivos que muchos no se pueden explicar llevamos casi un año pasando por la segunda sensación con las constantes derrotas y continuos empates del equipo.

PUBLICIDAD

Y es que hace apenas un año todo era color de rosa, con el invicto de Néstor Lorenzo, un equipo sólido y consistente, además de un notable favoritismo en la Copa América, donde supimos llegar hasta la final antes de caer contra Argentina, partido donde parece haberse quedado toda la magia del equipo, además de la senda victoriosa que tanto nos está haciendo falta para poder asegurar la clasificación.

A pesar de que la tricolor ha afrontado partidos que normalmente consideramos completamente ganables, como Paraguay, Ecuador y Perú en Barranquilla, además de Bolivia en condición de visita, increíblemente hemos pasado de pelear la segunda plaza, a penar por mantenernos dentro del grupo, o al menos no bajar del repechaje tras 7 juegos sin conocer la victoria.

Néstor Lorenzo deberá afrontar el reto más importante desde su llegada a Colombia

Aunque la tricolor no parte como favorita en el partido ante Argentina, si juega contra un equipo ya clasificado, que no tiene mucho que perder y que, por otro lado, podría estar dando fuertes ventajas a lo largo de los 90 minutos, donde se espera ver por fin a un equipo que sepa dominar a lo largo y ancho del terreno de juego y que se demuestre el amor por la camiseta, misma que para tristeza de muchos se ha visto golpeada con los recientes números cosechados, además de una serie de problemas en la interna que, aunque no han sido confirmados, si han afectado la relación entre hinchas y Federación.

Aunque aún no se conoce el que podría ser el equipo titular, sí se cree que habrá cambios con respecto al fatídico empate en Barranquilla contra Perú, donde fueron más las dudas que los aciertos de la mayoría de futbolistas. Para Publimetro, este podría ser el once que alinee Lorenzo: Kevin Mier, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí Dávinson Sánchez, Cristian Borja, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.

En caso de conseguir los tres puntos en el estadio Más Monumental, los cafeteros podrían quedar a solo un punto de conseguir la tan anhelada clasificación a la copa del mundo del 2026, teniendo en cuenta que restan un par de jornadas en condición de local. Además de poder desprenderse de los lugares que pelean repechaje para escalar en la tabla de posiciones.

Aparte del partido de Colombia, las demás selecciones buscarán ganar sus partidos en pro del mismo objetivo, con una jornada bastante intensa para los 10 afiliados a la CONMEBOL y que pone en vilo a millones de personas.

PUBLICIDAD

Bolivia vs. Chile - martes 3:00 PM

Uruguay vs. Venezuela - martes 6:00 PM

Argentina vs. Colombia - martes 7:00 PM

Brasil vs. Paraguay - martes 7:45 PM

Perú vs. Ecuador - martes 8:30 PM