“No entiendo el criterio”, Radamel Falcao arremetió contra el arbitraje en Colombia después de jugar contra Nacional

Radamel Falcao García se ha convertido en referente de Millonarios en el poco tiempo que lleva en nuestra liga, sobre todo, por la gran historia que hay a lo largo de su carrera, donde se ha consolidado como el mejor futbolista colombiano de todos los tiempos, brillando con la Selección Colombia y sentando un precedente en el fútbol europeo, pasando por clubes como Porto, Atlético de Madrid y Mónaco, siendo relevante en las tres instituciones.

Ahora, en el ocaso de su carrera y después de estar en equipos de un menor nivel como Galatasaray o Rayo Vallecano, decidió jugar por primera vez en la Liga BetPlay, viniendo al equipo de sus amores, Millonarios, donde ha cumplido más de un sueño y ha tratado de mantenerse en un nivel alto para contribuirle a la institución, donde, de hecho, ante la lesión de Leonardo Castro, ya se quedó con el puesto de titular.

Desde su llegada al país, ha tenido varias polémicas y se ha ganado muchas críticas, en especial de los hinchas de los demás equipos, quienes aseguran haberle perdido el respeto solo por ponerse la camiseta de sus amores, además de irse encima de él por algunos errores que ha cometido y que le han costado puntos claves a Millonarios, además de su notable actitud de líder, hablando de más en el terreno de juego.

De hecho, luego del pitazo final el delantero dio declaraciones bastante certeras criticando el nivel del arbitraje y el criterio con l eque se manejan los partidos, dejando entrever una serie de problemas detro de nuestra liga: “Son interpretaciones de los jueces, no quiero decir que esté mal, pero Pereira toca un jugador sin verlo y es penal, a Mosquera le cometen una infracción en Manizales y no es penal, entonces no entiendo el criterio para analizar una jugada”.