Carlos Antonio Vélez puso en duda la legitimidad de la liga por los arbitrajes en los partidos de Millonarios

Millonarios ha sido uno de los equipos protagonistas dentro del Fútbol Profesional Colombiano en los últimos años, y, por supuesto, este 2025 no ha sido la excepción con buenos encuentros, clasificación a cuadrangulares, cambios llamativos y un sinfín de polémicas a su alrededor. Y es que desde el comienzo del campeonato, la critica se ha centrado en múltiples cosas lejanas a las que tienen que ver con el fútbol o con lo deportivo dentro del club.

A pesar de que el semestre inmediatamente anterior fue ganado por Atlético Nacional, muchos se quedaron con las polémicas arbitrajes de los cuadrangulares, donde muchos comenzaron a especial con un supuesto favorecimiento a Falcao para que pueda ganar la liga con el equipo de sus amores, cosa bastante alejada de la realidad, pues el club ni siquiera accedió al partido definitivo. Además de esto, a lo algo del todos contra todos no hubo un hecho que se quedara grabado en la mente de los detractores de la institución.

Eso sí, el arranque de cuadrangulares les trajo una serie de escándalos por supuestos errores, en especial, en su primera salida contra Independiente Santa Fe, donde el juez central no expulsó a Andrés Llinás por un fuerte codazo y no cobró un penal por una mano que provenía de un rebote. Luego, en el juego contra Nacional, ambo equipos fueron perjudicados al no sancionar penaltis para cada uno, pero, como era de esperarse, la atención se la llevó la jugada a favor de los capitalinos.

Con todos estos antecedentes, varios periodistas han demostrado su preocupación por el nivel del arbitraje y sus ‘ayudas’ a Millonarios, siendo uno de ellos Carlos Antonio Vélez, quien posteó lo siguiente en sus redes sociales: "Millos- Santa Fe pésimo arbitraje, Millos- Nacional igual o peor… Espero que solo sea una simple coincidencia. ¡No vayan a deslegitimar la Liga!“.