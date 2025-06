¿Qué pasará con Néstor Lorenzo si la Selección Colombia pierde contra Perú? Esto dijo Ramón Jesurún

La Selección Colombia se prepara para un nuevo ciclo de partidos FIFA por las Eliminatorias Conmebol y aunque la participación de la escuadra colombiana sorprendió en Copa América, ahora el equipo no ha tenido los resultados más favorecedores y tiene que ganar su juego contra Perú para concretar la clasificación. Ramón Jesurun habló en Caracol Radio sobre qué pasará en caso de que Lorenzo no conquiste esta hazaña deportiva de la clasificación.

En este momento, Colombia se encuentra en la casilla seis de la tabla de clasificaciones con 20 puntos tras el empate contra Paraguay y tres juegos perdidos. El partido contra Perú es decisivo porque asegura la clasificación del seleccionado y el futuro de la era de Lorenzo, esto dijo Ramón sobre el partido.

¿Qué dijo Ramón Jesurun sobre la Selección Colombia?

En entrevista para Caracol Radio con Vanessa de la Torre habló de varios de los detalles del seleccionado y dejó en claro lo importante que es el juego de Colombia contra Perú para continuar su paso por el Mundial.

“El partido que tenemos este viernes es muy duro y fundamental para nuestros propósitos. Uno maneja un estrés adicional a la carga adicional de trabajo cuando vienen los partidos”, comentó el presidente de la federación.

“Han sido unas Eliminatorias un poco raras, si las comparamos con las anteriores en cuanto al tema de puntuación. El viernes no hay ninguna probabilidad que perdamos, sin subestimar a mi rival que es Perú. Las estadísticas del profesor Lorenzo son muy buenas, si hablamos de cifras porcentuales, yo creo que él llega al 60 y pico por ciento. Yo no tengo ninguna duda que esta Selección, en cabeza de Néstor Lorenzo, va a llegar al Mundial de los Estados Unidos”, afirmando que no pone en duda la continuidad de Lorenzo en el cuadro.

Además, el presidente de la FCF aseguró que anímicamente el equipo no se ha recuperado de la derrota y esto podría verse reflejado en los resultados del cuadro: “Creo que sí los golpeó mucho. Hicimos una Copa América perfecta, rayando en lo perfecto. En el partido de la final, lo he mirado dos o tres veces y Argentina nunca fue mejor que nosotros, nunca. Fue un partido muy parejo, donde a la Selección le faltó un poquito de chispa“.