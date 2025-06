“Estamos hablando con clubes”, Luis Díaz abrió su puerta de salida del Liverpool para este mercado de fichajes

El ambiente en Colombia es de máxima expectativa ante los próximos partidos de la Selección, que buscará su boleto al Mundial de 2026 en Norteamérica. A pesar de haber sumado un buen puntaje en el inicio de las Eliminatorias, el equipo de Néstor Lorenzo llega en un momento complicado, especialmente tras la derrota en la final de la Copa América frente a Argentina, la presión por asegurar la clasificación es alta y los jugadores más importantes del equipo recienten este momento, en especial, aquellos llamados a hacer la diferencia.

La derrota en la Copa América marcó un punto de inflexión para los jugadores de la Selección Colombia. Fue un golpe devastador, una de las caídas más dolorosas en la historia del país, que desvaneció la esperanza de millones de aficionados que soñaban con un título después de más de dos décadas. A pesar de su buen desempeño inicial con el equipo, Néstor Lorenzo no ha dejado de enfrentar críticas de la prensa colombiana desde ese momento.

Además del argentino, jugadores como Luis Díaz han tenido que afrontar múltiples comentarios en su contra por el mal rendimiento en los últimos partidos, más allá de chispazos y anotaciones que no han alcanzado para poder sumar de a tres, aunque, eso sí, en el fútbol del exterior la historia es otra, pues justamente el guajiro es de los futbolistas con más pretendientes a nivel mundial.

Justo en el marco de su posible salida del Liverpool, dejó una declaración controversial antes del duelo ante Perú: “Estoy feliz en Liverpool, siempre lo he manifestado, ellos me han recibido muy bien. Estamos en contacto con ellos, porque estamos hablando con clubes, es normal, el mercado se abre. Estamos tratando de arreglar lo que sea mejor para nosotros, yo estoy en espera de que se pueda dar, si Liverpool hace una buena renovación o me quedaré contento los dos años de contrato”.