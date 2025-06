“Mi opinión no se vende”, Carlos Antonio Vélez fue certero en sus redes sociales con enigmático mensaje

Uno de los periodistas deportivos más importantes en la historia de Colombia es, sin duda, Carlos Antonio Vélez. El comunicador se ha hecho un lugar importante en su gremio desde hace varias décadas por su personalidad irreverente, sus opiniones controversiales y sus constantes comentarios bastante certeros que suelen sacar de quicio a más de un televidente que lo consume de manera regular en Win Sports, donde lleva varios años siendo una de las figuras del canal.

A pesar de su experiencia y de su constante intento de mantener la imparcialidad de la cual tanto se ha caracterizado y ha basado su trabajo, hay miles de personas que lo acusan de atacar constantemente a ciertos equipos, técnicos o jugadores que no son de su agrado, como ha sido el caso de Néstor Lorenzo, José Néstor Pekerman y James Rodríguez, todos ligados a la Selección Colombia y ninguno siendo de sus amores, por lo que ha aprovechado para despilfarrar al máximo de dada uno de ellos.

Esto le ha hecho caer incontables críticas por su aparente odio, que no lo deja ver más allá de los errores y desaciertos de los ya mencionados. A pesar de esto y en plena época de Selección por la próxima fecha FIFA, el periodista salió a dar un polémico mensaje en sus redes, al parecer, atendiendo a quienes lo critican y lo tildan de vendido: “Soy de otro lote… Demostrado está. Mi opinión, libre e independiente, equivocada o no, ni se vende ni se arrienda por ninguna causa y ningún motivo. ¡La credibilidad no se hipoteca!“.

Aunque no está claro el porqué de esta publicación, y que el comunicador silencia los comentarios, ha generado bastantes reacciones y especulaciones, en especial porque no acostumbra a sincerarse de este modo en algún tema que no tenga que ver con fútbol.