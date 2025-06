“Existen estos mala leche”, Rodrigo Holgado se despachó contra Eduardo Luis por hablar de su partida a Malasia

Una de las polémicas más grandes de las últimas semanas alrededor del Fútbol Profesional Colombiano ha girado en torno al delantero del América de Cali, Rodrigo Holgado, quien supo quedarse con la titular en el equipo del ‘Polilla’ Da Silva pese a la reciente contratación del delantero peruano Luis Ramos y las incontables críticas que recibió el jugador por parte de la afición en el último semestre, donde sus números no fueron los mejores.

Más allá de su rendimiento creciente, actualmente varios hinchas y hasta periodistas se han volcado en su contra por haber tomado la decisión de ser seleccionado por Malasia, país del cual uno de sus abuelos es originario y que contaría con sus derechos como selección a partir de la siguiente fecha FIFA, done jugarán amistosos ante Vietnam en plenos cuadrangulares, dejando a su equipo tirado en pleno cierre de campeonato y siendo cuestionado por tomar tal decisión tan particular.

Uno de los que más ha manifestado su rechazo a la decisión tomada por el jugador fue el periodista de Win Sports, Eduardo Luis López, quien le dedicó un video completo al tema afirmando que al jugador le faltó un poco de ‘sentido de pertenencia con la institución’ y rechazar esta convocatoria para quedarse con el América en este momento crucial del campeonato, más allá de su deseo de representar a una selección aunque no sea la de su lugar de nacimiento, como es el caso de Juan Fernando Quintero y Luis Ramos.

En este video, el jugador Pablo Sabbag comentó que vivió una situación similar, poniéndose en el lugar de Holgado, recibiendo una certera respuesta del argentino atacando directamente al periodista por haber hecho esos comentarios en su contra: “@pablosabbag11buen comentario Pablo, pasa que no le conviene hablar de la liga a él no tiene 🥚, solo le sirve hablar mal del jugador y tratar de tirarle al América, es periodista y existen estos mala leche, aparte de eso nunca jugó al futbol no sabe lo que se siente”.