Antonio Casale tuvo que salir a ‘recoger cable’ por información falsa sobre César Farias y los Char

Uno de los equipos que ha venido teniendo un presente bastante irregular en los últimos años dentro del Fútbol Profesional Colombiano es el Junior de Barranquilla, de la mano del entrenador venezolano César Farías. A pesar de los grandes esfuerzos hechos por la junta directiva en cada mercado de fichajes de poder conformar la plantilla más competitiva de la liga, al parecer que no todos los jugadores han podido entender la idea del cuerpo técnico y que, por lesiones y demás sucesos, han tenido que recurrir a la cantera en lugar de seguir haciendo grandes inversiones.

PUBLICIDAD

Más allá de esto, la mayoría de hinchas del tiburón siguen confiando en que en este semestre el equipo podrá competir por la final y llegar a ganar la liga, tal y como lo han soñado desde el último campeonato obtenido ante el Medellín, uno de sus rivales en el cuadrangular actual, donde Farías ya arrancó flaqueando empatando en casa ante el Deportes Tolima y cediendo puntos que podían llegar a lamentar de cara al cierre del grupo en unas semanas.

A pesar de esto, en reiteradas ocasiones los directivos y dueños del Junior, la familia Char, ha manifestado su apoyo al venezolano César Farías, cosa que según el periodista Antonio Casale ya había dejado de ser así, como lo afirmó en un programa de RCN, cosa que le habría traído ciertos inconvenientes, pues horas más tarde debió salir a ‘recoger cable’ por haber dado esta información falsa sin antes verificarla: “Fe de erratas: hoy @EnLaJugadaRCN cometí un error. Ante una información recibida y no cotejada, dije al aire que César Farías, DT de @JuniorClubSA, ya no tiene comunicación con Fuad Char y su familia. Ante la evidencia que conocí horas después debo aclarar que esta información NO es cierta. Mil disculpas al profesor y a la institución”.