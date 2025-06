Carlos ‘El Pibe’ Valderrama hizo delicada denuncia en sus redes sociales ante presuntas suplantaciones

Uno de los jugadores más importantes en la historia de nuestro país ha sido el samario Carlos ‘El Pibe’ Valderrama. El jugador símbolo de la selección en la década de los 90 es uno de los integrantes del interminable debate sobre el mejor futbolista que ha nacido en nuestro país, gracias a la calidad con la que jugaba, alegría que generaba y su aporte al país como a los equipos por los que pasó, siendo constantemente comparado con el 10 actual, James Rodríguez.

Tras su retiro, las apariciones del ‘Pibe’ en programas y espacios deportivos han dado bastante de qué hablar por su particular forma de ser, aunque en su última polémica quedó un mensaje bastante preocupante por una mala situación que está viviendo. Y es que en sus redes sociales el exjugador compartió una imagen manifestando que viene siendo víctima de suplantaciones en redes sociales con videos generados a partir de inteligencia artificial, por lo que dejó saber que los únicos perfiles de los cuales se puede creer información sobre él son los que están verificados, evitando cualquier estafa o información falsa:

“Me permito informar que varios videos que están circulando en YouTube y otras plataformas digitales, en los que se me vincula con hechos falsos, han sido creados sin mi autorización, utilizando inteligencia artificial para manipular mi imagen. Estos contenidos no son reales. Son fabricaciones que buscan llamar la atención y obtener beneficios económicos, aprovechándose del reconocimiento que el público me ha brindado durante tantos años.

Toda la información verídica sobre mí se publica exclusivamente en mis canales oficiales, incluyendo mi canal de YouTube verificado: PIBE VALDERRAMA (@pibevalderramap). Agradezco profundamente el respaldo de quienes me han alertado sobre estas publicaciones y los invito a que, si se encuentran con este tipo de contenido engañoso, lo denuncien. El respeto y la verdad deben estar por encima de cualquier interés“.