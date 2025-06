“No es culpa de Millonarios que el árbitro sea tan malo”, Antonio Casale, tras clásico contra Santa Fe

Hasta Antonio Casale, periodista hincha de Millonarios, reconoció que el árbitro Carlos Ortega le terminó metiendo la mano a Independiente Santa Fe en el clásico bogotano que abrió los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano y que dejó serias dudas del rendimiento arbitral en nuestro país.

El juez fue el antagonista del partido con varias decisiones que encendieron la polémica y que le dejaron críticas de parte de ambos equipos. Incluso, dos veces hizo caso omiso al llamado del VAR.

Esto se dio en el duelo que dio apertura al grupo B de los cuadrangulares semifinales en el fútbol colombiano y que terminó con victoria del cuadro Embajador 1-0 con anotación de Radamel Falcao García.

Casale reconoció errores de Carlos Ortega en el clásico

Al respecto, el periodista dijo que perdonarle la expulsión a Andrés Llinás, a los 10 segundos de partido, sí condicionó el partido, pero que Millonarios no tiene la culpa de que el árbitro sea tan malo.

Casale sobre árbitro Ortega

“Creo que era roja para Llinás y eso condiciona el partido. No era penal la del último minuto y ante las circunstancias (no es culpa de Millonarios que el árbitro sea tan malo) @FALCAO definió y @MillosFCoficial administró bien el marcador. Santa Fe no pudo hacer daño sino hasta el minuto 94”, señaló el periodista.

Errores de Ortega en Santa Fe vs Millonarios

De entrada, solo a los 10 segundos, Andrés Llinás le metió un codazo en la cabeza a su rival, Daniel Torres, pero el árbitro no lo expulsó. El árbitro del partido, Carlos Ortega, consideró que dicha jugada solamente daba para tarjeta amarilla. Sin embargo, el VAR apreció que la agresión daba para algo más y lo llamó a observar, pero el juez se mantuvo en su decisión y resolvió sostener su decisión de no expulsar.

Varios analistas arbitrales, aficionados y periodistas coincidieron con que dicha jugada daba para una expulsión directa.

Después, amagó con sacarle una amarilla a Álvaro Montero por perder tiempo, se envió la mano al bolsillo, pero recordó que ya estaba amonestado y omitió su acción.

Otra jugada que muchos discutieron fue un jalón de Falcao a un rival dentro del área, cuando Montero tenía el balón del juego, algo que algunos consideraron era penal o al menos amonestación para el atacante que ya tenía amarilla. Quedó la duda de si ya había pitado y la jugada no daba para revisión como penal.

En los minutos finales fue una tarjeta roja a Danovis Banguero, defensa de Millonarios, la que encendió las dudas, sin embargo no hubo advertencia desde el VAR para un posible cambio de tarjeta.

Para colmo de males, en la última jugada del partido hubo una evidente mano en el área de Millonarios, precedida de un despeje del mismo jugador (Marimón) que los jugadores de Santa Fe reclamaron como penal, el VAR llamó al árbitro Ortega para que la revisara, pero tras ver, el mismo decidió dar por terminado el juego.