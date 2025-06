“Se robó la pelota”, lo que pasó en la final del fútbol argentino sorprendió a todos

Sorprendidos, así quedaron todos los presentes en el estadio y los televidentes cuando un encapuchado entró al terreno de juego y se robó el balón del circulo central en plena final de la Liga Profesional de Fútbol en Argentina.

Recién iba a comenzar el partido entre Huracán y Platense, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero cuando pasó esta situación.

El árbitro Facundo Tello tenía todo preparado para dar el silbatazo inicial cuando un encapuchado y vestido completamente de negro, ingresó al terreno de juego y se llevó el balón del círculo central. Esto tomó por sorpresa a todos.

“¿Qué pasó? Atención, upa, se lleva la pelota, se robó la pelota”, señaló el narrador, Sebastián Vignolo.

Acto seguido se cortó la señal y quedó claro que era una campaña contra la piratería en el fútbol.

“No permitas que nos roben el fútbol. Decile no a la piratería. Seguí el fútbol argentino por las señales y plataformas oficiales. No seas cómplice y decile No a la piratería”, fue el mensaje que acompañó la campaña.

Acertada o no, lo cierto es que sí fue bastante sorpresiva y llamativa la campaña del fútbol argentino, en plena final para hacerle frente a la piratería.