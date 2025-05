Juan Ayuso se retiró del Giro de Italia por insólita razón que entra a la historia

El ciclista español Juan Ayuso (UAE), que llegó como el gran favorito al Giro de Italia 2025, debió abandonar la competencia este jueves 29 de mayo, en el desarrollo de la etapa 18, debido a una situación inédita.

En la jornada disputada entre Morbegno y Cesano Maderno, sobre 144 kilómetros, el pedalista se bajó de la bicicleta a consecuencia de la picadura de una abeja en la fracción 17, lo que le afectó notablemente la visibilidad.

“No puedo ver con el ojo derecho. El equipo me ha dicho que no saliera, pero he querido por lo menos probar para ayudar al equipo”, sentenció antes del inicio de la partida.

Varias imágenes de su rostro inflamado hicieron eco una vez que el español se quitó las gafas y se veía su ojo casi cerrado.

Ayuso, que estuvo buena parte de la competencia en los primeros lugares, ya había caído al puesto 26 y se encontraba a 49 minutos y 9 segundos de su compañero y líder, Isaac Del Toro.

Sin él para el final, la etapa 18 fue ganada por el alemán Nico Denz (Red Bull - BORA – hansgrohe) que llegó en solitario a la meta.