“Es un grupo armado”, Carlos Antonio Vélez hizo apología a la rosca dentro de la Selección Colombia

Por fin llegó lo que todos los amantes del fútbol y seguidores de la Selección Colombia estaban esperando, la convocatoria de Néstor Lorenzo para enfrentar a Perú y Argentina. A pesar de que se confiaba en un cambio drástico dentro de los llamados, son varios los que repiten, a pesar de estar en un nivel bastante malo en sus últimos partidos como la tricolor, como Yaser Asprilla, Jhon Córdoba, Yerry Mina o Jorge Carrascal, quienes son resistidos por muchos colombianos.

Por otro lado, la presencia de los futbolistas de la liga colombiana en medio de los cuadrangulares desató furia en muchos por ser un mal momento para mirar hacia nuestro rentado, después de haberlo ignorado por tanto tiempo por parte del cuerpo técnico, además del llamado de Camilo Vargas, quien viene sin ritmo y con una reciente operación de rodilla.

Uno de los que más hizo saber su descontento fue Carlos Antonio Vélez, que habló por muchos a través de sus redes yéndose de frente contra el cuerpo técnico, que ya ha destruido en reiteradas ocasiones, además de soltar comentarios fuertes como la comparación de la rosca en la tricolor con un ‘grupo armado’:

"Es verdad… soy un “Intelectual” del fútbol… estoy más preparado q un Kumis… estudio todos los días… hoy soy alumno de la MBP COACHES*SCHOOL en dónde se han preparado incluso algunos q trabajan con la selección… en lo q falla el del comentario, (consejo… hay q bajarle al café como Petro) es q siempre hablé de “familia”… por si acaso me da arcada cuando se lo escucho a los futbolistas… aquí no hay un puño, aquí hay un grupo de amigos de los q manejan la selección, los mismos q no dejan hacer los cambios por ejemplo… aquí no hay un EQUIPO… Hoy les parece q es un GRUPO ARMADO a lo q antes llamaban “ROSCA”… como nos cambia la vida… y por si acaso las águilas no cazan moscas"