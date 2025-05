Armani fue Franco con los modestos primeros carros que tuvo en su vida y en Colombia

Franco Armani, portero de River Plate de Argentina, recientemente compró una lujosa camioneta en una de sus visitas a la ciudad de Medellín en donde confesó querer volver a Atlético Nacional y de paso contó que sus primeros autos fueron bastante humildes.

En una breve entrevista realizada en el concesionario, el campeón del mundo señaló que su primer auto fue un Fiat Uno, mientras que al llegar a Colombia arrancó con un Spark GT.

Primer auto de Franco Armani

“En Argentina fue un Fiat Uno, no recuerdo bien el modelo, pero fue ese. Cuando me vine a Colombia, el primer auto que tuve fue un Spark GT, uno chiquito, uno negrito. Así fueron mis comienzos con los autos”

Anécdotas en un auto

“Yo no, pero mi esposa sí. Cada auto que compraba, me lo estrenaba, lo chocaba o la chocaban a ella (risas)”.

Ante esto, Daniela, su esposa, añadió que “cuando me estaba enseñando a manejar, casi le quemó las llantas en una subida en una loma”.

¿Volvería a Atlético Nacional?

“Me gustaría, sí, siempre desde que me fui, fue la idea de volver. Me gustaría muchísimo, pero la vida tiene muchas vueltas y el fútbol. Uno no sabe dónde puede terminar la carrera de uno”.