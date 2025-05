Jorge Soto rompió el silencio luego de su grosero error en el partido del América de Cali

América de Cali acaba de vivir uno de los momentos más épicos para el equipo en los últimos meses con su agónica clasificación a los play-offs de la Copa Sudamericana al empatarle en el último minuto a Racing de Montevideo en el Pascual Guerrero, después de lo que fue un grosero error de Jorge Soto y que, por fortuna para los escarlatas, Corinthians perdiera en su visita a Huracán.

Con esto, se desató la locura alrededor de toda la hinchada con la anotación de Jean Pestaña y no tardaron en llover los halagos para el equipo del ‘Polilla’ Da Silva, quien, pese a no haber planteado de la mejor forma el partido y a solo haber ganado uno de los seis juegos en la fase de grupos, mereció la clasificación por la buena representación que hizo la mecha ante la mirada del continente, a la espera de que puedan acceder a los octavos de final venciendo al rival que les caiga desde la Libertadores.

El que definitivamente no tuvo una buena noche, a pesar de la clasificación, fue el portero Jorge Soto, quien fue el encargado de regalarle la ventaja parcial al rival a través de un mal saque, que puso en vilo a los miles de hinchas de la institución y que le entregó a Corinthians el pase de forma transitoria. De hecho, en zona mixta el portero aprovechó para enviar el siguiente mensaje a toda la gente: “Pasé un rato muy amargo, le pido disculpas al grupo y a la hinchada, no me las están pidiendo, pero seguro todos sufrimos”.

Yerson Candelo cargó a los hinchas que abandonaron al América en el partido ante Racing

El lateral derecho le dejó su recado a los que no tuvieron el aguante para esperar hasta el final: “América es un equipo que tiene la mística y eso no pelea con nada. Siempre hay que creer hasta el final, lastimosamente hubo hinchas que no alcanzaron a ver el gol porque ya iban saliendo del estadio, pero es un lindo mensaje”.