“Irrespetuoso”, compañera en ESPN frenó a Casale y Orduz por tildar a Santa Fe de comodín

Un pequeño rifirrafe se dio en uno de los programas de ESPN en donde la periodista Sarah Castro frenó los señalamientos de Carlos Orduz y Antonio Casale, sobre Santa Fe como comodín de Atlético Nacional en los cuadrangulares, sentenciando que el año pasado lo fue y esperan que no lo repita este año.

Ante una pregunta de Casale con ese señalamiento, Orduz aseveró: “Que no vaya a suceder lo que pasó el año pasado, que tuvo dos derrotas contra un equipo (Nacional) que fue el que clasificó, feo”.

“Dos derrotas no, dos...”, intervino Casale, mientras Marocco acotó: “descalabros”.

Allí intervino una de las damas del programa, Sarah Castro, para frenarlos en seco: “Me parece grosero de su parte que diga que Santa Fe va a ser comodín de Atlético Nacional. Me parece una sentencia grosera”.

En su defensa, Casale, dijo que no lo había dicho, pero afirmó que lo habían sido: “Yo no dije que va a ser, pregunté al señor Orduz si Santa Fe será consciente que no puede ser el comodín otra vez de Nacional. Yo no creo que lo quieran ser otra vez”.

“Dijo que es comodín de Nacional. Usted infiera que Santa Fe juega de una manera diferente contra Atlético Nacional y eso me parece irrespetuoso con el trabajo de un entrenador”, recalcó Castro.

La periodista reafirmó su postura señalando que “pasó que perdió dos veces, eso es verdad, pero que diga que es comodín, dando a entender que cuando juega contra Santa Fe lo hace de otra manera, no sé”.

La sentencia de que el año pasado Santa Fe fue comodín de Atlético Nacional y que este año no puede repetirlo, le pareció irrespetuoso a Sarah Castro que frenó en seco a sus compañeros de programa, Antonio Casale y Carlos Orduz, hinchas de Millonarios, equipo que comparte cuadrangular con los dos equipos en cuestión, además de Once Caldas.