Futbolista de Santa Fe dejó claro que le tocó un grupo de campeones continentales y Millonarios

Por segunda ocasión consecutiva, Atlético Nacional, Millonarios y Santa Fe compartirán cuadrangular, aunque en esta ocasión no estará Deportivo Pasto, sino Once Caldas.

Andrés Mosquera Marmolejo, el guardameta del ‘León’ habló sobre el aprendizaje que les dejó la terrible actuación en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2024-2 y también recordó que son equipos continentales a excepción de Millonarios.

Durante una atención a medios de Santa Fe en la mañana de este martes 27 de mayo, Andrés Mosquera Marmolejo señaló que no será un cuadrangular sencillo, pero confía en el grupo que tienen para afrontar los seis partidos que podrían llevarlos hasta la final:

“Uno de las cosas aprende, empieza a tener la madurez de no repetir errores que ya se cometieron. Hay jugadores con mucha jerarquía, estamos enfocados en lo que será, sabiendo que no es fácil, los rivales son muy fuertes, dos están en torneo internacional, eso le dará el plus diferente”.

Entonces el guardameta señaló que todos los equipos son importantes por su historia, recordó que Atlético Nacional y Once Caldas son los dos únicos equipos colombianos que han ganado la Copa Libertadores, también señaló que Santa Fe es el único vencedor colombiano en la Copa Sudamericana, y no se olvidó de Millonarios, quienes a pesar de no haber tenido el mismo éxito internacionalmente, tienen un gran equipo:

“Cada uno vive lo que ha logrado, está Nacional campeón de Libertadores, Once Caldas campeón de Libertadores y nosotros campeón de Sudamericana. Ellos internacionalmente no han podido conseguir un distintivo de esa manera, pero están en el grupo y es un rival muy fuerte, con mucha capacidad y con jugadores con mucha jerarquía. Del pasado no se vive, es del presente y del día a día”.