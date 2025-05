En Win Sports anticiparon dos grandes bajas en la convocatoria de la Selección Colombia

Ante la espera a la convocatoria de la Selección Colombia por parte de Néstor Lorenzo, en Win Sports, el periodista Daniel Angulo Rugeles anticipó dos grandes novedades que tendría el listado en el que estarían ausentes dos futbolistas que se especulaban como titulares para los duelos ante Perú y Argentina.

Uno de ellos sería el guardameta Álvaro Montero, al que no llevarían por decisión del técnico, pensando en darle la mano a Millonarios de cara a los cuadrangulares del fútbol colombiano y de quien se mencionaba podría ser el titular en cambio de Camilo Vargas.

Otro jugador que no estaría sería el lateral izquierdo que es titular habitual, Johan Mojica, por una molestia que viene arrastrando.

Sobre el caso del guardameta, Daniel Angulo anticipó: “los tres arqueros de la Selección Colombia van a ser Camilo Vargas, David Ospina y Kevin Mier. No estará citado Álvaro Montero. Camilo Vargas está recuperado y bien para atajar. Es la información que tenía guardada desde la semana pasada”.

Acerca del lateral izquierdo, señaló: “Creo que está con algún inconveniente físico (…) me parece que no le va a alcanzar a Johan Mojica y eso no indicaría la convocatoria de Álvaro Angulo”.

De confirmarse, serían dos novedades importantes en el llamado de Néstor Lorenzo a la Selección Colombia para los duelos ante Perú y Argentina, donde no contaría con Álvaro Montero ni con Johan Mojica.