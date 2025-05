“No me gusta quemar tiempo”, Álvaro Montero se sinceró sobre lo sucedido en el Once Caldas - Millonarios

Uno de los porteros más importantes de nuestro país desde hace varios años es el golero guajiro Álvaro Montero, quien lleva siendo figura de Millonarios varias temporadas y que lo ha puesto en el radar de la Selección Colombia, donde ya ha disputado algunos encuentros y asistido incluso a un par de Copas América. A pesar de su calidad, hay quienes lo critican en exceso por múltiples motivos, como su personalidad, su manera de atajar, el hecho de estar en un equipo grande o simplemente por perder tiempo.

Y es que una de sus últimas polémicas, que, se convirtió en la más grande de su carrera hasta hoy fue la sucedida en el estadio Palogrande de Manizales, donde se la pasó casi todo el encuentro quemando tiempo y riéndose en cada jugada que tenía la oportunidad, llegando a discutir con jugadores rivales y recibiendo la tarjeta amarilla de parte del juez central, además de miles de insultos por parte de los asistentes al juego.

Por este y otros hechos, el juego se calentó en exceso, tanto asó que los hinchas del Once Caldas intentaron agredir al portero rival lanzándole objetos contundentes, entre ellos, algunas monedas que él intentó recoger, pero que la policía trató de evitar, armando así una pelea con las autoridades y trasladando la bronca hasta los escritorios, donde la Dimayor sancionó al arquero por la presión ejercida de parte de los hinchas albos.

A pesar de lo que muchos pensaron sobre Álvaro Montero, en una reciente entrevista reveló detalles sobre su estilo de juego y la pérdida de tiempo: “No me gusta quemar tiempo. Eso lo discutía con el entrenador de arqueros, a mí no me gusta hacer tiempo, pero sí entiendo el contexto de hacer tiempo, si tengo un jugador menos y voy ganando o empatando al minuto 80, hago tiempo. No es exponer esa situación, yo me demoro para buscar la pelota o empiezo a hablar con el central... Tú estás ganando el partido, haces tiempo, yo empato y te remonto, yo haré tiempo para que veas que estás mal. Hermano, gáname, pero gáname, jugador fútbol. Por eso cada que lo hago me río y hago gestos”.