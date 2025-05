‘Gambeta’ Estrada aseguro que espera que Marino Hinestroza “no tenga tanto aserrín en la cabeza”

Actualmente, Atlético Nacional se encuentra en un excelente momento en el Fútbol Profesional Colombiano. Para junio, el equipo busca el punto invisible en la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay y lidera su grupo en la Copa Libertadores. Han demostrado su mejor nivel en el Atanasio Girardot, ganando todos sus partidos como local, lo que evidencia el éxito del plan de juego implementado por Javier Gandolfi.

Asimismo, el cuerpo técnico actual ha logrado potenciar el rendimiento de todos los jugadores, llevando a varios a su mejor nivel. Esto se ha reflejado en actuaciones destacadas de futbolistas como Jorman Campuzano, Marino Hinestroza, Edwin Cardona y William Tesillo, entre otros. Gracias a este trabajo, varios jugadores de Nacional han captado la atención de la Selección Colombia y también están en la mira de equipos extranjeros, quienes podrían intentar ficharlos.

El buen momento de varios jugadores de Nacional ha generado un intenso debate entre los hinchas de la Selección Colombia. Muchos piden la convocatoria, e incluso la titularidad, de Marino Hinestroza, a pesar de que hay otros jugadores con más experiencia y éxitos internacionales. Este pedido contrasta con el pasado de Hinestroza, quien tuvo un desempeño poco exitoso en clubes de México, Brasil y Estados Unidos.

A pesar de su presente, Marino no ha podido escarparse de las críticas por su falta de inteligencia emocional, misma que lo ha llevado a meterse en varios líos y polémicas, cosa que, a exjugadores como Carlos ‘Gambeta’ Estrada parece no gustarles y que los hace decir cosas como la que dijo en una entrevista para el Gol Caracol:

“Me parece que Marino Hinestroza tiene las mismas características de juego que La Gambeta Estrada, pero de aquí para abajo, porque de la cintura para arriba, yo me considero más inteligente. Si él fuese una persona inteligente, se dedicaría a jugar al fútbol y a demostrar las condiciones que tiene, porque es muy bueno, yo espero que no tenga tanto aserrín en la cabeza como Vinícius Júnior del Real Madrid. Tienen las condiciones para ser los mejores del mundo, pero se dedican a hacer pendejadas, y pierden el horizonte”, afirmó Estrada.