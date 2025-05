“El hijuemadre cada vez que me ve me saca amarilla”, Álvaro Montero reveló como es su relación con Carlos Ortega

Álvaro David Montero Perales, originario de La Guajira, se ha consolidado como uno de los arqueros más destacados del Fútbol Profesional Colombiano. Su habilidad para cubrir la portería casi por completo y sus excelentes reflejos para atajar balones en los costados de la meta han sido evidentes desde su trayectoria en el Sao Caetano de Brasil, pasando por San Lorenzo, Cúcuta y Deportes Tolima.

Esta trayectoria ascendente lo catapultó hacia uno de los clubes más grandes e influyentes del fútbol colombiano, Millonarios. Su llegada al conjunto bogotano, aunque algo turbulenta debido a su condición de agente libre tras su salida del Deportes Tolima, no tardó en demostrar su valor. En el arco albiazul, Montero se ha erigido como un verdadero bastión y un referente ineludible, consolidándose como el guardameta titular indiscutible a lo largo de varios años y brillando con actuaciones consistentes y destacadas semestre tras semestre. Su presencia en la portería ha brindado seguridad y confianza al equipo, convirtiéndolo en una pieza clave en los éxitos recientes de la institución.

A pesar de su excelente rendimiento y de haber llegado a la Selección Colombia, Montero ha sido objeto de críticas por aspectos de su personalidad y situaciones fuera de la cancha. Un ejemplo de esto ocurrió en el estadio Palogrande, donde fue sancionado por recoger monedas que le lanzaron desde la tribuna, acusándolo de perder tiempo. Curiosamente, el portero local, James Aguirre, es conocido por ser quien más tiempo pierde en la liga, pero incluso él mostró su molestia con Montero esa noche, dada la tensión del partido.

Más allá de esto, sin duda el momento más recordado de Montero en el FPC se dio en la final de liga del 2021, cuando le ganó a Millonarios jugando para el Tolima y se fue a celebrar con el árbitro Carlos Ortega, hecho que recordó en la más reciente entrevista con una curiosa declaración:

“Esa situación fluyó, a lo mejor no tenía con quién celebrar cerca. Después de eso el hijuemadre cada vez que me ve en un ´partido me saca tarjeta amarilla, quedó ofendido porque lo rayé“, aseguró el guardameta.