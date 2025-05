Así quedaron los ocho clasificados a cuadrangulares en la Liga BetPlay

La Liga BetPlay Dimayor 2025-I se encuentra en una etapa crucial, con la fase de “todos contra todos” finalizada y los equipos definidos en los cuadrangulares semifinales. El formato de la liga se mantiene similar al semestre anterior, con 20 fechas en la fase regular y luego los 8 mejores equipos avanzando a los cuadrangulares. Hasta la fecha, América de Cali, Deportes Tolima, Junior y Atlético Nacional han sido algunos de los equipos más destacados, peleando en la parte alta de la tabla de posiciones. Millonarios y Santa Fe también se mantuvieron en la pelea por un lugar en los cuadrangulares, mostrando un buen rendimiento a lo largo del torneo.

La jornada 20 ha sido clave, con varios partidos simultáneos que definieron los últimos cupos y el punto invisible (ventaja para los dos mejores equipos en cuadrangulares). Algunos resultados recientes incluyen la victoria de Deportivo Pereira sobre La Equidad (3-0), Llaneros venciendo a Envigado (1-2), y Unión Magdalena sorprendiendo a Fortaleza (0-1). Partidos como Millonarios vs Boyacá Chicó, Atlético Nacional vs Junior y América de Cali vs Independiente Medellín estuvieron en curso con resultados que impactaron directamente la tabla.

Equipos como Unión Magdalena y La Equidad han tenido un torneo difícil, ubicándose en las últimas posiciones de la tabla. El delantero Dayro Moreno de Once Caldas ha sido uno de los goleadores destacados hasta el momento. La competencia se intensifica a medida que se acerca la definición de los finalistas, con muchos equipos aun con posibilidades de avanzar y luchar por el título.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el fin de la fecha 20

América - 39 pts. (Ganó 2 a 0 al Medellín) Millonarios - 38 pts. (Ganó 4 a 2 al Boyacá Chicó) Junior - 37 pts. (Ganó 3 a 2 a Nacional) Tolima - 36 pts. (Perdió 2 a 1 ante Águilas) Nacional - 35 pts. (Perdió 3 a 2 ante Junior) Santa Fe - 33 pts. (Perdió 6 a 1 ante Alianza) Once Caldas - 33 pts. (Ganó 1 a 0 ante Cali) Medellín - 32 pts. (Perdió 2 a 0 ante América) Bucaramanga - 29 pts. Alianza - 29 pts. Pasto - 29 pts. Pereira - 28 pts. Cali - 24 pts. Águilas - 21 pts. Llaneros - 20 pts. Fortaleza - 20 pts. Boyacá Chicó - 20 pts. Envigado - 18 pts. Unión Magdalena - 11 pts. La Equidad - 10 pts.

