“Sigue tú el programa y ya no hablo más”, Óscar Córdoba se exasperó con Luis Arturo en vivo

Óscar Córdoba y Luis Arturo Henao comparten mesa de trabajo en el programa F90 de ESPN, donde debaten acerca de las diferentes problemáticas que atraviesa el fútbol colombiano.

No obstante, hay momentos en que no se ponen de acuerdo y tal fue el caso de la emisión del miércoles 21 de mayo, cuando el exfutbolista no pudo disimular su desesperación ante las constantes interrupciones de Henao.

El tema en cuestión era la propuesta de Dimayor sobre la reducción de equipos en la primera división: La idea de Carlos Mario Zuluaga es disminuir de 20 a 18 equipos en la A, tal como hace unos años.

Entonces, Óscar Córdoba explicó que el problema del nivel en el fútbol colombiano, no considera que sea netamente por la cantidad de equipos, sino por la inversión de los mismos, o de lo contrario, entonces sería mejor hacer una liga con solo ocho equipos para garantizar la presencia únicamente de los mejores.

Luis Arturo Henao no estaba de acuerdo con las palabras de Córdoba y así lo demostraba constantemente mientras el exfutbolista hablaba. Tanto fue así que Óscar le pidió que lo dejara hablar, o si no, se quedaba callado para que Henao siguiera el programa:

“Ustedes tienen una idea en cuanto a la cantidad de equipos, yo lo que veo es que no contratan buenos jugadores. Entonces hagamos una cosa, un torneo de dos equipos

Déjame expresar o si quieres sigue tú el programa y ya no hablo más. Yo estoy diciendo, es que si tengo con qué contratar y tengo 12 o 13 jugadores de alto nivel, pues competimos todos. Si tú me dices que somos paupérrimos, hagamos un torneo de ocho equipos y no jodemos más".