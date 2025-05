“No fue algo humano”, Juan Guillermo Cuadrado hizo dura confesión sobre lo que le hicieron

Juan Guillermo Cuadrado rompió el silencio, luego de algunos años, para revelar el feo desplante que le hicieron los dirigentes de uno de sus exequipos, Juventus, al momento de su partida.

Mucho se le cuestionó en Italia al jugador colombiano por dar el salto del cuadro de Turín a Inter de Milán, uno de los grandes rivales. Incluso, hinchas de ambos bandos lo tuvieron en la mira.

Ahora en Atalanta y luego de unos años, el futbolista concedió una entrevista en la que detalló lo sucedido.

En Juventus no le dieron cara a Cuadrado para no renovarle

Durante la charla, a Juan Guillermo Cuadrado le indagaron sobre esa salida y allí contó que, después de hablarle de una posible renovación, nunca lo buscaron más y él se enteró que salía de la institución por una publicación en las redes sociales de Juventus, situación que lo afectó bastante.

“Ellos me dicen a mí que se da la oportunidad de seguir por un año. Yo dije que claro porque siempre sentí que era mi casa. Yo estuve esperando siempre”, pero nunca lo contactaron.

Entonces, “me sentí triste, porque me habían dicho que me iban a renovar. Nunca me llamaron. No hubo algo humano. Pusieron una foto en Instagram diciendo: muchas gracias, panita”, así fue como se enteró.

“Nadie me llamó a decirme que buscara equipo ni nada porque no iban a contar conmigo. Me di cuenta por las redes sociales. Eso fue lo que realmente pasó. Muy pocos sabían eso”, señaló.

Juan Guillermo Cuadrado dejó asombrados a muchos, especialmente a los hinchas de Juventus que no tenía idea del desplante que le habían hecho, después de que muchos lo tildaron de traidor por irse a Inter de Milán.