“Hemos sido campeones sin eso”, Matheus Uribe sobre buscar el punto invisible en Nacional

El ser uno de los dos primeros equipos ubicados en la tabla de posiciones al final de la fase todos contra todos le otorga una ventaja deportiva a los equipos del fútbol colombiano, pero eso es algo que no trasnocha a Matheus Uribe, jugador de Atlético Nacional que se refirió al respecto.

Mucho se le ha cuestionado al cuadro antioqueño el usar un equipo alterno ante Águilas Doradas en la jornada anterior en donde pudo asegurar ese ‘punto invisible’, pero perdió y ahora la opción es pelearlo en la última fecha contra Junior

Sobre esto, Matheus Uribe restó importancia, señalando que no es algo obligatorio para ser campeón, pero que igual lo quieren buscar: “Hemos sido campeones sin necesidad de la ventaja deportiva, igual queremos conseguirlo”, señaló en rueda de prensa previa al partido del domingo.

“Jugaremos con un gran rival, sin desmedirse a los otros equipos, pero nosotros estamos seguros de lo que podemos dar en nuestra casa. Nosotros vamos a enfrentar ese partido con mucha responsabilidad por los jugadores que representan Junior”, agregó.

Señalando que “Como jugador siempre quiero enfrentar a equipos grandes, pero en este caso todos lo están y esperamos estar a la altura”.

Precisamente, sobre su situación, “En lo personal, me he sentido muy bien. He retomado el nivel y el acompañamiento del cuerpo técnico ha sido muy importante. Con los jugadores del medio campo hemos tenido una buena relación, ellos nos enseñan a nosotros y nosotros a ellos”.

“Yo me entrego al 100% todos los días y trato de mejorar todos los días y no caer en los mismos errores. Tengo otras características ahora y eso se lo entrego y aporto a Atlético Nacional”, añadió.

Además, habló de otros temas como en la “Libertadores creo que paso a paso se va mermando ese margen de error, con los equipos que van a pasar a la otra fase se va viendo el nivel. Serán rivales de mucho peso y jerarquía y es ahí como grupo donde tenemos que revisar los detalles y soñar con ese objetivo que queremos”.

Sobre los cuestionamientos por el rendimiento fuera de casa del equipo, señaló que “Se está trabajando sobre nuestro rendimiento como visitantes, que para nadie es un secreto que no es el mejor, pero se está trabajando, se está haciendo. El equipo está madurando en muchos aspectos en cuanto al juego de visitante”.

“En cuanto al liderazgo del grupo, en el camerino todos hablan y opinan, obviamente tenemos un capitán pero en Nacional todos tienen voz y voto”, finalizó.

Varios aspectos claves en Atlético Nacional que resaltó un Matheus Uribe que dejó entrever que usarán un equipo importante contra Junior en busca de la ventaja deportiva, sin descuidar el juego siguiente de Copa Libertadores como visitantes contra Nacional de Uruguay.