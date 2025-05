“No nos alcanza”, el premio al campeón de Copa Betplay 2025 no incluye dinero

Este jueves se llevó a cabo la rueda de prensa en la que se habló del nuevo formato de la Copa 2025 y allí el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, reveló que no hay plata para el equipo que quede campeón porque “no nos alcanza”.

Esta situación, además del formato de la competencia en el que se le dará prioridad a los eliminados del primer semestre para que avancen a octavos de final, al menos la mitad de ellos, y de abrirse la puerta a reducir la Liga a 18 equipos, fue la que más eco generó tras la conferencia de prensa.

Sobre el tema de la reducción de equipos, Zuluaga señaló: “Hay posibilidad de que se reduzca la 1ra división de 20 a 18 equipos. Es uno de los puntos que llevamos a la Asamblea. En una encuesta el 85% de los clubes están de acuerdo con eso, ahora tenemos que ver cómo se haría y que se apruebe”.

Nuevo formato de Copa Betplay

Fase IA: los 20 eliminados (Liga y Torneo) conformarán 4 grupos de 5 equipos. Los dos primeros de cada uno (8 en total) avanzan a octavos de final.

Fase IB: los 16 equipos que juegan cuadrangulares del primer semestre (Liga y Torneo) formarán 8 llaves de eliminación directa en donde el vencedor de cada una avanza a octavos.

Llaves de la fase IB de Copa: 1A vs 8B – 2A vs 7B – 3A vs 6B – 4A vs 5B – 5A vs 4B – 6A vs 3B – 7A vs 2B – 8A vs 1B

La Copa 2025 no tendrá premio económico

Al respecto del premio que recibirá el campeón de esta competencia en el presente año, Carlos Mario Zuluaga confirmó que no hay manera de dar un premio en dinero al vencedor, pero la gran motivación es avanzar a la Copa Sudamericana.

“La Copa tiene un gran premio que es la participación en la Copa Sudamericana, desafortunadamente en lo económico no nos alcanza por ahora, pero queremos que en el futuro tengamos mejores incentivos de la mano de los nuevos patrocinios que queremos tener para cada competencia para los clubes que sean campeones o subcampeones”, señaló el dirigente.

El cupo a Copa Sudamericana para el campeón de la Copa Betplay 2025 es sujeto a que el mismo no obtenga cupo a la Copa Libertadores 2026, porque Conmebol no acepta doble participación y en caso de darse, deberá ceder ese tiquete, dejando al monarca con la distinción, pero sin ninguna recompensa tangible.