“No puede ser disculpa lo de los salarios”, presidente de Deportivo Cali sobre los resultados

Humberto Arias Jr, presidente de Deportivo Cali, habló de la eliminación que sufrió el equipo al que no le alcanzó para llegar a los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano, señaló que están dolidos, que no se está pagando quincenal, pero que tampoco esto puede ser excusa para el fracaso.

El dirigente habló con el medio Zona Libre de Humo en donde tocó varios detalles de la dura situación que vive actualmente la institución, tanto en lo deportivo como en lo financiero.

“Tengo un dolor inmenso por la eliminación porque sé lo que la gente hace para pagar una entrada, para llegar al estadio y sé lo que nos han apoyado. Todo se va al traste si no ganamos. No nos salvamos ninguno en esta campaña, perdimos todos”, dejó claro sobre los resultados del primer semestre.

Acerca de los salarios, señaló: “Nosotros les pagamos cada 30 días a los jugadores porque no tenemos cómo pagarles cada 15, pero no les debemos 2 meses y hasta ahora no se les ha quedado mal. Siempre hemos sido claros con la situación del club y se conoce públicamente”

“No puede ser una disculpa lo de los salarios, pero el jugador que no quiera estar que no esté”, dejó claro ante la eliminación.

Por ahora, “Me interesa ahora solucionar el problema del club y pensar en el segundo semestre, nos eliminaron y eso fue un fracaso”.

Sobre declaraciones dadas por uno de los jugadores, señaló que “cada uno puede expresar lo que quiera, es libre expresión, pero Juan Sebastián Quintero está expresando un tema que no le compete, pero es respetable”.

Complicado panorama en Deportivo Cali que fracasó en el primer semestre, de acuerdo con lo expresado por su presidente que, de paso, dejó claro que el tema de los salarios no puede usarse como excusa para no rendir.