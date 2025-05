“La ley es para todos”, grave denuncia que involucra al VAR en el fútbol colombiano

Una nueva polémica se tejió en el fútbol colombiano y a su vez llegó una revelación al respecto que está despertando muchas dudas y la misma está relacionada al VAR en uno de los partidos de la última jornada en donde, pese a tener la herramienta de la tecnología, no se trazaron líneas de fuera de juego.

Fue el duelo de la jornada 19 en el que Boyacá Chicó le ganó 2-1 a Alianza FC el que dejó bastantes dudas, derivadas de la demora en la revisión de una de las acciones de gol, sumado a una adición de 21 minutos, producto de lo mismo.

Además, en este encuentro, en dos de los goles hubo dudas en la posición de los atacantes, pero no se trazaron las líneas de fuera de juego, despertando mucha molestia en diferentes sectores.

VAR no trazó líneas de fuera de juego en partido del FPC

Fue el periodista Carlos Antonio Vélez, uno de los más reconocidos en el país, el encargado de señalar que no fue posible hacer esta medición por cuestión de una “deficiente iluminación”, dado que por esto “no se puede encriptar la imagen y por lo tanto imposible lo de las líneas”.

Ese sería el motivo, de acuerdo con lo señalado por Vélez al que le parece que esto es “Grave.. y lo es más aun cuando la Dimayor permite q se juegue a media luz en algunos estadios, Tunja y Rionegro, y q Envigado no regularice el asunto y juegue por la tarde”.

“Indagando el por q no se trazaron líneas de VAR en TUNJA en los dos goles, uno de cada lado, con evidentes dudas por posición adelantada me encuentro con q POR DEFICIENTE ILUMINACIÓN no se puede encriptar la imagen y por lo tanto imposible lo de las líneas. Grave.. y lo es más aun cuando la Dimayor permite q se juegue a media luz en algunos estadios, Tunja y Rionegro, y q Envigado no regularice el asunto y juegue por la tarde. Tiene q existir equidad. La ley es para todos. El q no tenga como entregar condiciones normales no juega en su casa y punto. No puede haber privilegios ni tolerancias. Por eso pasa lo q pasa!”, denunció el analista.

